Supremo israelí rechaza al designado para investigar la filtración de vídeo con abusos

Jerusalén, 16 nov (EFE).- El Tribunal Supremo de Israel dictaminó este domingo que el defensor judicial del pueblo, Asher Kula, no supervisará la investigación en el caso de la filtración de un vídeo que muestra abusos de soldados israelíes contra un palestino en la prisión de Sde Teiman.

Kula había sido designado por el ministro de Justicia, Yariv Levin, para investigar a la exabogada general militar Yifat Tomer-Yerushalmi y otros altos cargos por la filtración del vídeo -no por los abusos sexuales que refleja- después de que la primera confesara haber sido quien filtró el material a un popular canal de televisión israelí.

Según el fallo judicial al que tuvo acceso EFE, la decisión de invalidar la elección del titular de Justicia gozó de unanimidad y el ministro tiene ahora derecho a «designar a otro funcionario» que no sea Kula.

«Esta decisión se produce después de que (el ministro) Levin y la Fiscalía no lograran llegar a un acuerdo, a pesar de las solicitudes de los jueces que examinaron el caso la semana pasada», detalla la sentencia.

El grupo legal israelí prodemocracia Movimiento para un Gobierno de Calidad celebró hoy en un comunicado la decisión del Supremo de invalidar el nombramiento de Kula alegando un «flagrante conflicto de intereses».

Pero añadió que «permitir que el ministro de Justicia —una figura política— interfiera en investigaciones penales constituye un precedente peligroso, especialmente tratándose de un ministro que ha hecho de desmantelar el sistema judicial y debilitar el Estado de derecho un objetivo declarado».

En el vídeo filtrado, se observa a cinco soldados en la prisión de Sde Teiman apartando a un detenido y rodeándolo con escudos antidisturbios (para impedir la visibilidad) mientras es presuntamente sodomizado con un objeto punzante. También le rompieron varias costillas y le aplicaron descargas eléctricas con un táser, según el parte médico.

El caso despertó el rechazo de parte de la población israelí, pero también una oleada de apoyo e irrupciones en prisiones a favor de los reservistas agresores por parte de sectores derechistas, incluyendo a ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu. EFE

