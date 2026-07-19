Supremo israelí rechaza intervenir en veto de acceso médico para gazatíes en Cisjordania

Compartir

3 minutos

Jerusalén, 19 jul (EFE).- El Tribunal Supremo de Israel rechazó este domingo intervenir en la prohibición total del Gobierno israelí que impide a los pacientes de Gaza acceder a tratamiento médico especializado en Cisjordania y Jerusalén Este, como sí ocurría puntualmente antes del 7 de octubre de 2023.

Ante una solicitud presentada por cinco organizaciones de derechos humanos con sede en Israel, el Alto Tribunal israelí instó, en cambio, a los peticionarios a centrar sus esfuerzos en persuadir a otros países para que acepten a los pacientes.

«La jueza Yael Willner indicó a los demandantes que enviaran los documentos presentados ante el tribunal a otros países y afirmó que allí debían invertir sus considerables esfuerzos. El juez Yechiel Kasher cuestionó por qué los países críticos con Israel no aceptaban más pacientes de Gaza», aseguró Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI), una de las entidades demandantes, en un comunicado.

Las organizaciones peticionarias fueron, además de PHRI, Gisha, HaMoked: Centro para la Defensa del Individuo, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) y Adalah.

Durante la audiencia, el Supremo israelí también rechazó tres solicitudes para escuchar a cinco médicos israelíes de alto rango y ordenó la eliminación de un dictamen pericial de la doctora Ambreen Sleemi, obstetra-ginecóloga y uroginecóloga estadounidense con 30 años de experiencia, quien pasó seis semanas como voluntaria en el Hospital Nasser de Gaza y documentó el colapso de su sistema de salud, según un comunicado difundido posteriormente por PHRI.

Casi 18.500 pacientes y heridos -entre ellos unos 4.000 niños- esperan actualmente atención médica que no se le puede brindar en Gaza, de acuerdo a cifras presentadas por los demandantes.

El corredor para pacientes gazatíes hasta hospitales de Cisjordania o Jerusalén Este, de mayoría palestina pero ocupada por Israel, les permitiría recibir atención médica dentro del propio sistema de salud palestino.

«Los hospitales palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este están preparados para recibir pacientes de Gaza y contarían con apoyo para ampliar su capacidad y satisfacer las necesidades adicionales», detalló PHRI.

Y añadió que «durante años, estos hospitales han sido parte integral de la atención médica para los pacientes de Gaza, proporcionando tratamientos especializados».

Por otra parte, hasta ahora los traslados médicos de gazatíes a terceros países han resultado en una cifra de evacuados fuera de la Franja que representa apenas el 10 % de quienes accedían a la misma antes del 7 de octubre de 2023, cuando se produjeron los ataques de Hamás y milicias afines en territorio israelí.

Sobre este punto, según representantes de las organizaciones peticionarias presentes en el tribunal, un juez «llegó incluso a sugerir que los peticionarios recurrieran a La Haya contra los países que se negaran a aceptar pacientes de Gaza».

Adi Lustigman, representante de las cinco organizaciones peticionarias, declaró posteriormente: «Las consecuencias de la demora en una decisión no son meramente legales, sino que se miden en vidas humanas. Hace apenas unos días, Hussein, un niño de diez años y medio con leucemia, falleció tras esperar repetidamente un permiso para acceder a tratamiento en un hospital situado a tan solo una hora de su casa». EFE

gac/ajs