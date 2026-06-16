Supremo israelí rechaza la apelación del médico gazatí Abu Safiya, que seguirá en prisión

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Jerusalén, 16 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de Israel rechazó este martes la apelación de la defensa del médico gazatí Hussam Abu Safiya, contra la extensión de su detención (lleva cautivo desde 2024), por lo que continuará encarcelado por tiempo indefinido, informó la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos (PHRI, en inglés).

«El tribunal ha respaldado la detención indefinida de un director de hospital que permanece en régimen de aislamiento y padece problemas de salud que no están recibiendo el tratamiento adecuado», lamenta el director del Departamento de Prisioneros de PHRI, Naji Abbas, en un comunicado difundido por la organización.

La organización, que se comunica con el abogado de Abu Safiya, Nasser Odeh, asegura que este permanece detenido en aislamiento en la cárcel de Nafha, en el desierto del Néguev, donde se le «deniega el cuidado médico necesario pese a que su salud se deteriora».

Abu Safiya es el director del Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, donde fue detenido por las fuerzas armadas tras un intenso asedio de meses en diciembre de 2024.

De entonces es su imagen caminando entre los escombros, ataviado con una bata blanca, hacia el tanque israelí en el que fue detenido.

El 10 de junio, el pediatra estuvo presente a través de una videollamada en la vista para la apelación, siendo esta su primera imagen pública disponible desde febrero de 2025.

En la pantalla de la corte aparecía Abu Safiya, ataviado con ropa blanca limpia y un corte de pelo reciente (algo inusual en el trato a presos palestinos, a los que se priva de higiene y mudas habitualmente).

Sin embargo, mostraba un rostro cansado, una notable pérdida de peso y marcas en los brazos.EFE

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