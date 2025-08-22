The Swiss voice in the world since 1935

Supremo ordena revisar los plazos de detención de acusados por crisis de 2019 en Bolivia

La Paz, 22 ago (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia instruyó este viernes verificar, en un plazo de 24 horas, el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos en curso contra la expresidenta interina Jeanine Áñez y los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, principales acusados por la crisis de 2019 en el país.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, instruyó por escrito a los titulares de los Tribunales Departamentales de Justicia que «procedan» a la «verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos» en contra de Áñez (2019-2020), Camacho y Pumari.

Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel por el llamado caso ‘golpe de Estado II’ acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019, pero también afronta al menos otros siete procesos en la justicia ordinaria, mientras que Camacho y Pumari son los principales acusados en el caso ‘golpe de Estado I’, por la crisis postelectoral de ese año. EFE

