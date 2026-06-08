Supremo paraguayo rechaza acción judicial contra la destitución de exsenadora opositora

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Asunción, 8 jun (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó este lunes una acción de inconstitucionalidad que promovió la exsenadora opositora Kattya González en contra de la decisión del Senado de retirar su investidura como legisladora ocurrida en febrero de 2024, informó la política quien anunció que acudirá a instancias internacionales.

Seis magistrados de la Sala Constitucional de la CSJ decidieron no hacer lugar a la acción judicial, mientras que otros tres votaron a favor de admitir el recurso, según la resolución judicial.

González perdió su curul el 14 de febrero de 2024 tras una votación sin la presencia de la oposición y en la que se impuso una mayoría encabezada por el gobernante Partido Colorado y sus aliados.

La política de 48 años fue acusada de un presunto «uso indebido de influencias», una decisión que posteriormente la Fiscalía paraguaya consideró «inconstitucional».

Tras su destitución, la exlegisladora interpuso el 27 de febrero de 2024 una acción en la que adujo que con la destitución fueron afectadas sus garantías elementales, el debido proceso y se alteró «las composiciones del Senado», ya que se avanzó en la pérdida de su investidura con 23 votos y no con los 30 requeridos por el reglamento interno de la Cámara Alta.

González calificó, en declaraciones a ABC TV, como «espuria» la decisión de la CSJ, al sostener que el alto tribunal «no puede justificar este fallo».

«Los alcances de este fallo en términos democráticos y republicanos nos sitúan en un estado de absoluta vulnerabilidad y desprotección a todos», advirtió González.

La exsenadora insistió que su «derecho a ser escuchada», a ser notificada con la acusación y a «ejercer su defensa en un tiempo razonable» se incumplieron en la sesión de 4 horas y 21 minutos en la que fue destituida.

En ese sentido, adelantó que recurrirá a cortes internacionales al haberse agotado las instancias judiciales locales, sin ahondar en detalles.

La política, que también fue diputada entre 2018 y 2023, cuestionó que la resolución «debería haber sido expuesta de cara a la ciudadanía» en una sesión plenaria y pública de la corte.EFE

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