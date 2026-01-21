Supremo se muestra escéptico ante argumentos de Trump por despido de gobernadora de la Fed

4 minutos

Washington, 21 ene (EFE).- El Tribunal Supremo de EE.UU. se mostró escéptico este miércoles ante los argumentos de la Administración del presidente Donald Trump sobre la legalidad del despido de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, lo que apunta a un posible giro en la posición de la mayoría conservadora de la corte, considerada generalmente cercana al republicano.

Además de Cook, a la audiencia de unas dos horas asistieron el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, y uno de sus antecesores, Ben Bernanke, apariciones que demuestran la importancia del caso, donde está en juego la independencia del banco central.

La vista oral se centró en los poderes de Trump para destituir a la economista, a quien el mandatario despidió a finales de agosto pasado alegando su implicación en un posible fraude hipotecario al declarar dos viviendas diferentes como su residencia principal, algo que ésta niega y por lo que no ha sido acusada formalmente.

Casi todos los jueces del Alto Tribunal, donde priman los conservadores por seis magistrados frente a tres, demostraron su escepticismo con preguntas al procurador general, D. John Sauer, quien insistió en que el presunto fraude hipotecario de Cook cumple con los requisitos legales para su destitución, por lo que Trump no confía en su capacidad para seguir en el cargo.

Sauer también afirmó que los tribunales no tienen autoridad para revisar una decisión ejecutiva del presidente.

El magistrado conservador Brett Kavanaugh advirtió al procurador del Gobierno que «lo que se siembra, se cosecha», al señalar que esto puede sentar un precedente donde un presidente estadounidense pueda destituir a un gobernador designado por su antecesor de otro partido.

Amy Coney Barrett, otra jueza conservadora del Supremo, mostró su aparente desacuerdo con la postura de la Administración Trump con que Cook no necesitaba una vista para responder a las acusaciones en su contra. «¿Por qué le teme a una audiencia?, presionó la jueza.

A pesar de que el tono de las preguntas a Sauer pareció ser más agresivo, los magistrados también cuestionaron al abogado de Cook, Paul D. Clement, al que trasladaron sus reservas sobre cómo los tribunales menores resolvieron el caso.

Clement, por su parte, insistió que los magistrados sí tenían la facultad de revisar la destitución de Cook y afirmó que incluso si las acusaciones de fraude fueran ciertas, estas no cumplirían los requisitos legales para despedir a Cook, pues esta solicitó las hipotecas antes de ser nombrada miembro de la Fed por el expresidente Joe Biden en 2022.

El caso del despido de la economista se incluye en la continua presión ejercida por Trump desde su regreso al poder sobre el banco central y específicamente sobre su presidente, Jerome Powell, al que ha pedido insistentemente un recorte más agresivo de tipos e incluso ha llegado a ofender llamándolo «cretino».

El propio Powell anunció la semana pasada que es objeto de una investigación federal iniciada por el Departamento de Justicia por su testimonio ante el Congreso sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.

La Corte Suprema aceptó celebrar una vista oral después de que la Administración hiciera una petición por vía urgente para tratar de hacer efectivo el despido de Cook, que sigue en su puesto después de que un alto tribunal dejara sin efecto la orden de Trump hasta que se emitiera una decisión final en el caso.

Si Trump logra despedir a la economista, sería la primera vez en los más de 100 años de historia de la Fed que un presidente estadounidense destituye a un miembro de la Junta de Gobernadores de la entidad, cuya independencia para tomar decisiones es crucial para mantener funcionamiento cabal, según ha insistido Powell. EFE

