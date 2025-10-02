The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Supuesto artefacto explosivo de la sinagoga de Mánchester era «inoperativo», dice Policía

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 2 oct (EFE).- La Policía británica dijo que el supuesto artefacto explosivo que portaba el perpetrador del atentado terrorista ocurrido este jueves en una sinagoga de Mánchester, que ha causado dos muertos (más el atacante) y al menos cuatro heridos graves, era «inoperativo».

«El chaleco que llevaba el sospechoso y tenía la apariencia de un artefacto explosivo era inoperativo», dijo un portavoz de la Policía del Gran Mánchester en un comunicado difundido por medios británicos.

Dos miembros de la comunidad judía murieron este jueves y al menos cuatro personas están hospitalizadas con heridas de gravedad después de que un hombre fuera apuñalado y un coche arrollara a transeúntes en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, especialmente concurrida por ser Yom Kippur, la celebración más sagrada del calendario judío.

El atacante fue disparado hasta morir por los agentes de policía minutos después de recibir el primer aviso y las autoridades han confirmado dos arrestos adicionales en relación al suceso, que ya ha sido calificado como atentado terrorista y cuyas pesquisas continúan.

La Policía dijo que creía conocer la identidad del supuesto perpetrador y, aunque la información no se ha hecho pública por el momento, algunas imágenes y vídeos publicados en redes sociales mostraron al sospechoso, primero en pie con algo en la cintura y después abatido en el suelo.

También indicó que el vehículo involucrado en el atropello se dirigió intencionadamente hacia los viandantes en el exterior de la sinagoga y que el conductor del coche «fue visto entonces atacando a gente con un cuchillo».

«Había un gran número de feligreses acudiendo a la sinagoga en el momento de este ataque, pero gracias a la inmediata valentía de los cuerpos de seguridad, de los fieles en el interior y de la rápida respuesta de la Policía, se le impidió el acceso al atacante», agregó el jefe de la Policía del Gran Mánchester, Stephen Watson. EFE

rb/jm/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR