Supuesto médico investigado por muerte de mujer tras cirugía estética salió a Colombia

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Santo Domingo, 30 jul (EFE).- El supuesto médico Enmanuel Hernández Medrano, de 38 años, señalado en la investigación por la muerte de la ciudadana haitiana Rebecca Brizard, de 28 años, salió del país con destino a Colombia horas después del fallecimiento de la mujer, por lo que las autoridades activaron las acciones para localizarlo y capturarlo, informó este jueves este jueves la Policía Nacional.

El portavoz de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que las pesquisas determinaron que Hernández Medrano abordó un vuelo comercial el 25 de julio desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana con destino a Colombia, según las verificaciones realizadas junto a las autoridades migratorias.

Las investigaciones buscan determinar la posible participación y el nivel de responsabilidad del señalado en el procedimiento estético al que se sometió Brizard, quien falleció tras la intervención realizada en un centro de salud del sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este.

Asimismo, las autoridades verifican si Hernández Medrano contaba con las credenciales, licencias y habilitaciones legales requeridas para ejercer la medicina y realizar este tipo de procedimientos.

La Policía Nacional y el Ministerio Público indicaron que mantienen activas las diligencias investigativas y las coordinaciones nacionales e internacionales para localizar al investigado y ponerlo a disposición de la justicia. EFE

mf