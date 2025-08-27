Surcoreana Hanwha Ocean invertirá 5.000 millones de dólares en su astillero de Filadelfia

Washington, 27 ago (EFE).- El armador surcoreano Hanwha Ocean invertirá 5.000 millones de dólares en el astillero que adquirió en 2024 en Filadelfia, para multiplicar por 10 la producción de navíos, hasta los 20 anuales, de las instalaciones, un proyecto que se enmarca en el programa de cooperación entre Seúl y Washington para revitalizar la fabricación de barcos de carga en EE.UU.

El anuncio coincidió con la visita al astillero del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, un día después de que se reuniera en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien conversó sobre la reactivación del sector en el país norteamericano.

Trump reiteró este martes que por el momento los barcos de transporte de mercancías de las navieras estadounidenses se seguirán construyendo en Corea del Sur, el único país que puede hacer competencia a China en la industria de astilleros, después de que Washington iniciara recientemente un proceso para imponer tarifas especiales a los navíos de fabricación china que lleguen a puertos de EE.UU.

Lee dijo durante la visita que el plan de inversión es un «componente clave» de la iniciativa «Hacer que la construcción naval estadounidense vuelva a ser grande» (MASGA, en inglés) planteada por Trump, según un comunicado publicado por la empresa surcoreana.

La inversión de Hanwha Ocean es parte del compromiso adoptado entre Washington y Seúl en sus negociaciones comerciales para que el país asiático apoye el crecimiento de la construcción naval estadounidense a través de un fondo de inversión de 150.000 millones de dólares.

Hanwha adquirió el año pasado el astillero Philly por unos 100 millones de dólares, y pretende modernizar el centro instalando dos diques secos y tres muelles adicionales y evalúa también levantar una nueva planta de ensamblaje de bloques.

Con esto pretende incrementar el número de buques que salen del astillero, cuya capacidad actual es de menos de dos al año, hasta un máximo de 20 anuales.

Hanwha, uno de los mayores fabricantes mundiales de buques para transportar gas natural licuado, espera empezar a entregar los primeros pedidos en 2029 y aspira a producir otro tipo de embarcaciones de gran tonelaje en Filadelfia. EFE

