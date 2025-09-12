Surcoreanos detenidos en una redada migratoria en EEUU, recibidos con aplausos en su país

Entre aplausos y con gran alivio, cientos de trabajadores surcoreanos que habían sido detenidos en una redada migratoria en Estados Unidos volvieron este viernes a su país, en un vuelo fletado especialmente para ellos.

Funcionarios surcoreanos y familiares emocionados recibieron con aplausos a los más de 310 trabajadores, mientras bajaban del vuelo chárter en la pista del aeropuerto de Incheon, algunos de ellos gritando «¡Libertad!» y «¡He vuelto!», observaron reporteros de AFP.

Los surcoreanos, que llegaron en un Boeing 747-8I de Korean Air proveniente de Atlanta, conformaron la mayoría de las 475 personas arrestadas el 4 de septiembre en una planta de baterías Hyundai-LG en el estado de Georgia.

Al reencontrarse con sus familiares, muchos rompieron en llanto y abrazaron a sus seres queridos después de casi una semana incomunicados.

Al exterior de la puerta de llegada, un monitor grande rezaba: «Bienvenidos a casa, compatriotas coreanos».

«Las camas y las instalaciones de ducha estaban en tan malas condiciones que la vida diaria era insoportable. Los alimentos eran tan malos que apenas podía terminar una sola comida», dijo un ingeniero de Hyundai Motors a The Korea Economic Broadcasting sobre la detención en los Estados Unidos.

La cuarta economía más grande de Asia, aliada de Washington, tiene varias plantas en el país norteamericano. En los últimos meses, tras las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, se comprometió a invertir 350.000 millones de dólares en Estados Unidos.

La redada en Georgia fue la mayor operación realizada en un solo lugar desde que Trump lanzara una amplia campaña de represión migratoria, una de sus principales prioridades políticas desde que regresó al cargo en enero.

Según afirmaron expertos, es probable que la mayoría de los trabajadores surcoreanos detenidos estuvieran con visas que no permiten trabajos prácticos de construcción.

– «Profundamente dolido» –

El incidente generó polémica en el aliado asiático, cuyo canciller admitió a la prensa que estaba «profundamente dolido» por la experiencia.

«El regreso de los trabajadores se retrasó inesperadamente por un día,» indicó a periodistas el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun.

«Cuando me reuní con el Secretario de Estado Marco Rubio el miércoles por la mañana, me informó que el presidente Trump había expresado una fuerte insatisfacción con la forma en que se estaba manejando la situación y ordenó una revisión completa de todas las opciones posibles, lo que causó el retraso», precisó.

Según Cho, los dos gobiernos habían acordado establecer un grupo de trabajo para crear una nueva categoría de visa para futuros proyectos de inversión surcoreanos.

La indignación también se hizo patente en el aeropuerto de Incheon, donde se vio a personas con pancartas satíricas en las que aparecía Trump vestido con un uniforme del ICE, portando un arma, junto con las palabras: «Somos amigos, ¿no?».

Un anciano, sin relación con los trabajadores, mostró también su indignación ante la redada, con un cartel en el que se leía: «¡Nos dijeron que invirtiéramos, solo para arrestarnos! ¿Así es como tratan a un aliado?».

