Surcoreanos harán estudio para un tren de alta velocidad que recorra toda la costa de Perú

Lima, 3 oct (EFE).- El Gobierno de Perú anunció este viernes que la empresa surcoreana DOHWA Engineering realizará un estudio de prefactibilidad para la construcción de un ambicioso ferrocarril de alta velocidad que una de norte a sur la costa del país andino, desde Tumbes, localidad cercana a Ecuador, hasta Tacna, ciudad fronteriza con Chile.

El ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, César Sandoval, expuso -en una rueda de prensa- que esta línea tendría unos 2.446 kilómetros de longitud y contaría con estaciones en las regiones costeras de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

«Su impacto será transformador: movilizará a 113 millones de pasajeros y trasladará más de 61,5 millones de toneladas de carga al año, con un recorrido que cubrirá toda la costa peruana en tan solo dieciséis horas», indicó Sandoval.

Sin embargo, el ministro señaló que aún no se puede concretar el costo estimado de la inversión o los tiempos de duración de la construcción del tren, pues para conocer estos detalles se debe esperar a que la empresa asiática realice el estudio de prefactibilidad, sin costo alguno para el país andino.

«El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha establecido una nueva política para revolucionar la infraestructura ferroviaria nacional. Esta es una apuesta estratégica que impulsa una cartera de proyectos de alcance nacional, destinada a conectar e integrar -de forma segura, rápida y sostenible- a los más de 33 millones de peruanos», afirmó Sandoval.

El ministro explicó que en septiembre, la cartera que dirige participó en una conferencia global en Seúl, capital de Corea del Sur, donde expuso los diversos proyectos ferroviarios del país a inversores.

El ambicioso proyecto de unir de norte a sur a Perú interesó a la empresa DOHWA Engineering, que coordinó con el Gobierno de Corea del Sur para «hacer realidad este proyecto».

Sandoval agregó que ya se han dado los primeros pasos para hacer realidad a este tren, pues han recibido las cartas por parte de la Embajada de Corea del Sur para realizar el memorando de entendimiento entre los Gobiernos de ambos países.

Una vez que concluya el estudio de prefactibilidad, el siguiente paso será realizar el correspondiente expediente técnico del mismo.

El jefe de la cartera peruana de Transporte definió este ferrocarril como un proyecto que revolucionará la infraestructura y hará historia en el país, además de destacar que los inversores internacionales «tienen los ojos puestos en Perú». EFE

