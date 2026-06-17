Surge la tormenta Arthur, la primera del Atlántico, frente a las costas de Texas (EE.UU.)

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Miami (EE.UU.), 17 jun (EFE).- La tormenta tropical Arthur se formó este miércoles como el primer ciclón de la temporada del Atlántico, frente a las costas de Texas (EE.UU.), por lo que «se esperan inundaciones que amenazan la vida» en el sureste de Estados Unidos, avisó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés).

El fenómeno meteorológico se formó a unos 65 kilómetros al noreste de Port O’Connor, en Texas, y a 300 kilómetros al oeste del Lago Charles de Luisiana, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, indicó el NHC.

El instituto, con sede en Miami, anticipa que el ciclón se desplace este miércoles hacia el noreste a lo largo de la costa de Texas, donde su centro podría tocar tierra, y luego hacia el suroeste de Luisiana por la noche.

Por ello, el NHC alertó de probables «inundaciones repentinas e inundaciones urbanas que podrían amenazar la vida hasta el viernes» en Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Georgia y Florida, además de «fuertes lluvias en curso» que prolongarían la amenaza hasta el fin de semana.

«Hoy se anticipan vientos con fuerza de tormenta tropical en las cosas del Alto de Texas y Luisiana, desde High Island hasta Morgan City, donde está en vigor un aviso de tormenta tropical. Hoy se anticipan inundaciones costeras de menores a moderadas a lo largo de porciones de las costas del Alto Texas y Luisiana», añadió.

También previó tornados en los estados afectados, marejadas que inunden las costas del golfo y lluvias de más de 50 centímetros.

Esta es la primera tormenta de la actual temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos previó en mayo hasta seis huracanes y 14 tormentas con nombre en el Atlántico, por debajo del promedio histórico y después de los 13 ciclones de 2025, cuando ningún huracán tocó suelo estadounidense por primera vez en una década.

Inundaciones en Texas

El estado de Texas ya registraba esta semana fuertes lluvias, que han provocado inundaciones y al menos una víctima mortal.

Una mujer murió en el condado de Bandera, al oeste de San Antonio (Texas), tras ser arrastrada el lunes pasado por una crecida de aguas mientras conducía; su vehículo fue hallado horas después completamente sumergido y con el cuerpo en su interior. EFE

ppc/ims