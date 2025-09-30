Surinam y Venezuela reforzarán sus relaciones en petróleo, educación y finanzas

1 minuto

San Juan, 30 sep (EFE).- Dos altos funcionarios de Surinam y Venezuela se reunieron para reforzar sus relaciones, específicamente en los sectores del petróleo, el gas, la educación y la economía.

Así lo dejó saber este martes en un comunicado de prensa el Servicio de Comunicación de Surinam (CDS, en inglés), tras el mitin que tuvieron el lunes su ministro de Finanzas y Planificación, Adelien Wijnerman, y la embajadora de Venezuela en Surinam, Ayezim Y. Flores Rivas.

El CDS, a su vez, indicó que durante el mitin, Flores Rivas propuso a Wijnerman que el Gobierno venezolano podía proveer clases de español a los funcionarios del ministerio que dirige.

«Ella también resaltó las inversiones que ha hecho Venezuela con proyectos sociales y de educación, las dos bases principales para iniciativas futuras», dijo el CDS.

«Surinam y Venezuela han expresado su intención de expandir su relación y cooperación, que incluye el intercambio de conocimiento y entrenamiento a través de las universidades de sus respectivos países», agregó.

Wijnerman, mientras tanto, agradeció al Gobierno venezolano por la iniciativa y aseguró que Surinam «está abierto a cooperar intensamente» con los temas que se discutieron.

Flores Rivas, por su parte, describió la reunión como «un nuevo comienzo» para ambos países.

No obstante, resaltó que Venezuela, pese a todos los retos que enfrenta, se mantiene firme en apoyar a Surinam en los sectores de la educación, finanzas, petróleo y gas. EFE

es/jm/eav