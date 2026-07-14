Sursudaneses protestan ante misión de la ONU tras polémica en una zona disputada con Sudán

Compartir

2 minutos

Yuba, 14 jul (EFE).- Alrededor de 5.000 manifestantes protestaron este martes frente a la sede de la delegación de la ONU para la región de Abyei, una zona rica en petróleo disputada entre Sudán del Sur y Sudán, tras acusar a la misión de presuntamente reconocer a los paramilitares sudaneses como administradores de esta zona.

Según medios sursudaneses, la protesta frente a la sede de la Fuerza Provisional de Seguridad de la ONU para Abyei (UNISFA) tuvo lugar después de que la alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil de Abyei pidieran explicaciones al Consejo de Seguridad sobre este presunto reconocimiento, que calificaron de «ilegítimo».

Se trata de la Alianza Fundadora (Tasis), la coalición política integrada por el grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que lucha contra el Ejército en la guerra de Sudán iniciada en 2023 y que administra de facto la región occidental sudanesa de Darfur durante el conflicto.

El presidente interino de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Abyei, Kuol Arop Mading, declaró a EFE que «la petición surgió a raíz de informes públicos que alegaban que la UNISFA había reconocido a Tasis», supuestamente tras un encuentro entre representantes de la ONU en Sudán con miembros de la coalición rebelde, que nombraron a un gobernador para Abyei.

La UNISFA no ha reaccionado ante estas acusaciones en esta zona disputada entre ambos países, que firmaron en 2005 un acuerdo de paz que preveía un referéndum en Abyei para que los residentes decidieran unirse a Sudán o a Sudán del Sur, una votación que nunca se llevó a cabo por desacuerdos sobre el censo entre tribus.

Sin embargo, la comunidad dinka celebró en 2013 un plebiscito unilateral en el que los votantes decidieron formar parte de Sudán del Sur, una consulta que fue rechazada por Sudán y que no fue reconocida ni por la ONU ni la comunidad internacional, al concluir que el estatus de Abyei debe resolverse en la mesa de negociación.

La manifestación de este martes, además, se produjo en medio de crecientes tensiones después de que Jartum rechazara la decisión de Yuba de incluir a Abyei entre las circunscripciones para las primeras elecciones generales en Sudán del Sur desde su independencia en 2011, previstas para el 22 de diciembre.

Por este motivo, la sociedad civil de Abyei afirmó haber movilizado a jóvenes para bloquear los pasos fronterizos entre esta región y Sudán, una medida destinada a «defender los derechos políticos» de los residentes. EFE

asm-cgs/ijm/mra