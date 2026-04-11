Suspenden a 11 funcionarios de una cárcel colombiana tras escándalo por fiesta de reclusos

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Bogotá, 11 abr (EFE).- El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) suspendió provisionalmente por tres meses a once funcionarios de la Cárcel La Paz, en el municipio colombiano de Itagüí, Antioquia (noroeste), por irregularidades tras el escándalo por una fiesta celebrada esta semana con reclusos en ese centro penitenciario.

«Se apartarán del cargo a 11 funcionarios penitenciarios que se encontraban de servicio en ese momento por no haber cumplido con su función», dijo el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, en un video divulgado este sábado tras un operativo sorpresa en esa cárcel.

Como resultado del operativo, las autoridades incautaron equipos de comunicación no autorizados, sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas y otros elementos prohibidos dentro del penal.

Entre los funcionarios suspendidos hay diez dragoneantes y un teniente.

El caso se produce después de que se conociera la realización de una fiesta dentro del penal, en la que se presentó el cantante vallenato Nelson Velásquez, en un evento presuntamente no autorizado por el Gobierno y en el que, según denuncias, hubo consumo de alcohol y presencia de prostitutas.

Por estos hechos, la Procuraduría General (Ministerio Público) abrió una investigación para determinar qué funcionarios permitieron el ingreso del artista.

La cárcel La Paz, prisión de alta y media seguridad, alberga a cabecillas de bandas criminales de Medellín, algunos de ellos vinculados a los diálogos de ‘paz urbana’ impulsados por el Gobierno dentro de su política de ‘paz total’, lo que ha intensificado las críticas sobre los controles en el sistema penitenciario.

Este episodio se suma a otros similares en cárceles colombianas en las últimas décadas. Uno de los más recordados es el de la cárcel La Catedral (Antioquia), donde el narcotraficante Pablo Escobar estuvo recluido a principios de los años 90 en condiciones de lujo que evidenciaron la debilidad del Estado ante su poder. EFE

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