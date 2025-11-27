Suspenden a dos altos cargos por presunta infiltración guerrillera en seguridad colombiana

Bogotá, 27 nov (EFE).- La Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia suspendió provisionalmente este jueves al general del Ejército Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por su presunta implicación en la infiltración de disidencias de las FARC en entidades de seguridad del Estado, según informaron a EFE fuentes oficiales.

El organismo de control abrió esta semana una investigación previa contra ambos, después de que Noticias Caracol revelara presuntas infiltraciones de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) en el Ejército y la DNI, acusaciones que Huertas y Mejía niegan.

La investigación periodística obtuvo comunicaciones entre el jefe del EMBF, Alexander Díaz, alias Calarcá, y otros guerrilleros, en las que se menciona a Huertas y Mejía, supuestamente con el fin de crear una empresa de seguridad de fachada que permitiera a los disidentes moverse en vehículos blindados y portar armamento legal cuando fracasaran los diálogos de paz. EFE

