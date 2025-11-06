Suspenden el tráfico en el aeropuerto sueco de Gotemburgo tras el avistamiento de un dron

1 minuto

Copenhague, 6 nov (EFE).- El tráfico aéreo ha sido suspendido este jueves en el aeropuerto de Gotemburgo-Landvetter, en el sur de Suecia, después de que se avistase al menos un dron, según confirmó la Autoridad de Aviación Civil Sueca al diario Aftonblatet.

«Puedo confirmar que han sido observados drones en Ladvetter. Ahora mismo está suspendido el tráfico aéreo», declaró un portavoz, Björn Stavas, a este medio.

Dos vuelos, uno desde Múnich y otro con origen en Fráncfort, han tenido que ser desviados, según la página web de Swedavia, el operador del aeropuerto, mientras que otro con destino a Múnich ha sido cancelado, de acuerdo con el medio Göteborgs-Posten.

«Nos ha llegado la alerta y estamos investigando los indicios sobre el terreno. Es una fase temprana, pero estamos allí con unas cuantas unidades para intentar obtener una imagen de lo que ha pasado», declaró un portavoz de la policía, Johan Hakansson, a este mismo diario.

El viernes pasado el aeropuerto de Berlín suspendió el tráfico durante dos horas tras el avistamiento de un dron sospechoso que la policía no pudo localizar.

Desde el mes de septiembre se han producido incidentes similares en varios países escandinavos y en Alemania, que las autoridades han relacionado con actos de guerra híbrida atribuidos indirectamente a Rusia. EFE

