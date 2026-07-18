Suspenden en Ecuador partido con que el correísmo iba a elecciones tras su inhabilitación

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Guayaquil (Ecuador), 17 jul (EFE).- Un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador suspendió este viernes al partido con el que el correísmo buscaba no quedarse fuera de las elecciones locales de noviembre, después de que en marzo fuera inhabilitada la Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), a petición de la Fiscalía.

Se trata del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), que ya había elegido como candidatos a dignidades locales a algunas de las principales figuras del correísmo, como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, o la excandidata presidencial Luisa González, quien busca la Prefectura de la provincia de Manabí, uno de los bastiones correístas.

El juez Patricio Maldonado suspendió temporalmente a Amigo tras admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, quien le advierte de la existencia de una investigación previa por presunto lavado de activos en contra de los directivos del movimiento, la misma razón por la que la RC fue suspendida meses atrás.

Esta decisión, de primera instancia, llega horas antes de que este sábado termine el plazo para el registro de alianzas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El magistrado dispuso que se informe al CNE sobre la suspensión para que, en el ámbito de sus competencias, «adopte las actuaciones administrativas necesarias para su ejecución» y le dio un plazo de tres días para acatar la decisión.

La RC fue suspendida en marzo pasado por otro juez del TCE, después de que admitiera a trámite una denuncia del fiscal Alarcón, en la que se solicitaba la medida al argumentar la existencia de una investigación reservada en contra del movimiento político por un presunto lavado de dinero, conocida como ‘Caja Chica’.

En ese caso, la Fiscalía investiga por delincuencia organizada a González, a Correa y a otros miembros de la RC, pues presume que «ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023».

Posteriormente, la presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, anunció que sí iban a estar en la papeleta de noviembre en alianza con otro partido, cuyo nombre no hizo público para «cuidar» a sus aliados «de nuevos intentos de proscripción».

Sin embargo, los principales miembros de la Revolución Ciudadana fueron elegidos como precandidatos para los comicios de noviembre por Amigo, lo que llevó a Correa a confirmar a finales de junio que tenían una alianza con ese partido.

«¡Qué es esto, por favor! ¿El pueblo ecuatoriano aguantará tanta sapada (artimaña) e ignominia?», escribió Correa este viernes después de que se hizo pública la suspensión del movimiento que los iba a cobijar.

«¿A alguien le puede quedar alguna duda que Noboa robó las elecciones presidenciales y ahora está robando las elecciones locales? ¡Despierta Ecuador!», añadió el exmandatario en referencia al actual presidente ecuatoriano, a quien ha acusado, sin pruebas, de estar detrás de la suspensión de su colectividad para impedirles participar en los próximos comicios. EFE

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