Suspenden la adjudicación del campo petrolero más productivo de Ecuador, confirma ministra

4 minutos

Guayaquil (Ecuador), 12 mar (EFE).- La ministra de Energía y Minas de Ecuador, Inés Manzano, aseguró este miércoles que el consorcio chino-canadiense Sinopetrol no cumplió con el plazo estipulado por el presidente Daniel Noboa para pagar los 1.500 millones de dólares en concepto de prima de entrada para la concesión del campo petrolero Sacha, el más productivo del país, por lo que explorarán «otras opciones».

«El comunicado del presidente lo dijo todo, acuérdense que era hasta ayer (martes) a las 21:00 (2:00 GMT), con lo cual no hay nada más que hablar. O sea, sencillamente el plazo se les venció», dijo Manzano en una entrevista al canal de televisión Ecuavisa.

Si bien el acuerdo inicial para adjudicar el campo Sacha contemplaba un plazo mayor, Noboa puso la pasada semana como límite el 11 de marzo a las 21:00 hora local (2:00 GMT) para recibir el pago de Sinopetrol, formado por Amodaimi, subsidiaria de Sinopec; y Petrolia, filial de la empresa New Stratus Energy, con sede en Canadá.

«Si hasta el 11 de marzo no se ha desembolsado la prima, no firmaremos el contrato. El motivo es simple: si no responden con la urgencia que el pueblo ecuatoriano merece, analizaremos otras opciones», manifestó Noboa en una carta publicada en redes sociales para responder a las críticas recibidas por sectores que prefieren mantener a Sacha bajo la administración de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador.

Manzano dijo que las conversaciones con Sinopetrol no se dieron «de la noche a la mañana», por lo que ellos «sabían» que debían pagar esa prima.

Conversaciones «se cerraron en diciembre»

«Ellos debieron de haber visto todo lo que estábamos trabajando, trabajamos con ellos, (las conversaciones) se cerraron en diciembre y sabían que eran 1.500 (millones). Entonces, ahí ya no cabe nada más que decir», reiteró.

La ministra agregó que el presidente tenía «la potestad» de poner el límite para el pago, pues el tiempo acordado «era hasta 30 días».

«Estamos viviendo una época invernal (lluvias) que no tiene precedentes. (…) Este tema de enfrentar esta particularidad invernal hace que necesitemos los fondos y lo que dijo el presidente fue: ‘Necesitamos los fondos, es una prima, tienes que ponerla en tal fecha'», mencionó.

«Ellos tienen el dinero, están diciendo que lo tienen, pero era una fecha que la escogió él (Noboa) porque estaba dentro de los 30 días. Entonces, con eso creo que ya hay que zanjar este tema y obviamente tenemos que explorar las otras opciones», añadió.

El Gobierno analiza volver a enviar invitaciones a empresas del sector privado y estatales. «Pero eso lo veremos», dijo Manzano.

Por ahora, la titular de la cartera de Energía y Minas anunció que harán «más inversión» en el campo de la mano de Petroecuador.

«Justamente ayer tuvimos una reunión con el nuevo gerente de Petroecuador para que la inversión la tengamos que enfocar en Sacha que es algo que es importante», mencionó.

China espera que se continúe proyecto

La Embajada de China en Ecuador señaló, por su parte, que «se espera que las partes interesadas continúen el proyecto en base del beneficio mutuo y ganancia compartida, y que la parte ecuatoriana siga proporcionando un entorno comercial justo, equitativo, transparente y no discriminatorio para las empresas extranjeras, incluidas las empresas chinas».

El campo Sacha, también denominado como Bloque 60, se encuentra en la amazónica provincia de Orellana y lleva en funcionamiento más de 50 años. Actualmente produce alrededor de 75.000 barriles diarios, lo que supone el 16 % de la producción nacional de petróleo de Ecuador, que ronda los 475.000 barriles al día.

Además de los 1.500 millones de dólares, el consorcio también se disponía a firmar un compromiso de inversiones por más de 1.700 millones de dólares en el transcurso de los 20 años de concesión para perforar nuevos pozos que eleven la producción y modernizar las instalaciones.

Sinopec y New Stratus Energy, que son parte del consorcio a través de sus filiales Amodaimi y Petrolia, respectivamente, habían apuntado a recuperar así más de 370 millones de barriles de petróleo durante la vigencia del contrato, cuyos beneficios recaerán en aproximadamente un 80 % al Estado ecuatoriano, según las mismas empresas.

Entre 2021 y 2024, Petroecuador logró repuntar la producción de Sacha de 63.000 a cerca de 77.000 barriles diarios, con una serie de inversiones presupuestadas en unos 150 millones de dólares anuales y en las que se contrató precisamente a Sinopec para perforar nuevos pozos. EFE

