Suspenden las clases en toda La Habana por el apagón masivo fruto de una avería

2 minutos

La Habana, 5 mar (EFE).- La Habana, la mayor ciudad de Cuba con casi dos millones de habitantes (300.000 en edad escolar), suspendió este jueves las clases en todos los niveles a causa del apagón masivo causado la víspera por una avería en una central térmica clave del país.

La Dirección General de Educación comunicó que la decisión se tomó debido a «la actual situación electroenergética que afecta al país» y agregó que la suspensión afecta también a los círculos infantiles (guarderías).

Según la estatal Empresa Eléctrica de La Habana, a las 9.45 hora local (14.45 GMT) un 38,9 % de la capital ya tiene restituido el servicio eléctrico. «El restablecimiento se realiza de forma gradual en la medida que las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) lo permitan», agregó.

Cuba sufrió un apagón masivo a mediodía del miércoles tras la «salida imprevista» de la central termoeléctrica Antonio Guiteras (oeste), un fallo que acabó desconectando unos dos tercios del país y dejando sin corriente a unos seis millones de personas, incluida La Habana.

Esta central tenía previsto un mantenimiento capital de varios meses a principios de este año que no se realizó debido a la situación de crisis energética que sufre el país.

El restablecimiento está siendo lento, en parte por la falta de combustible fruto del asedio petrolero estadounidense. Con diésel se podrían encender los motores de generación eléctrica distribuidos por el país, generando rápidamente más energía.

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024. Desde entonces se registraron cinco apagones nacionales y varios parciales, el más reciente de estos últimos tuvo lugar en diciembre pasado.EFE

jpm/jlp

(foto)(video)