Suspenden las operaciones en yacimiento de gas en Kurdistán iraquí tras un ataque con dron

(Actualiza con un comunicado del primer ministro y la Presidencia iraquí)

Bagdad, 27 nov (EFE).- Las autoridades kurdoiraquíes suspendieron las operaciones en un importante yacimiento de gas en el norte de Irak tras un ataque con dron que provocó un incendio en los depósitos de hidrocarburos de ese campo, el segundo de este tipo contra el mismo lugar desde abril, informaron este jueves fuentes oficiales iraquíes.

El ataque, cuya autoría no ha asumido ningún grupo, se produjo poco antes de la medianoche del miércoles al jueves contra los almacenes de gas del campo de Kormor, en la zona semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, y no causó víctimas, pero sí provocó la suspensión del suministro de gas a la mayor parte de las estaciones de electricidad en toda la zona.

«Los Ministerios de Recursos Naturales y Electricidad de la región del Kurdistán de Irak anunciaron que el suministro de gas a las centrales eléctricas se ha suspendido por completo debido a un ataque con drones contra el yacimiento de Kormor», dijeron dos comunicados de ambos departamentos.

Indicaron que equipos de ambos ministerios «están actualmente en contacto con Dana Gas (la empresa emiratí gestora del campo) para investigar las repercusiones del incidente y restablecer la normalidad».

Por su parte, la Célula de Seguridad de Irak explicó en un comunicado que el ataque ocurrió hacia las 23.30 horas (20.30 GMT) del miércoles contra los almacenes del campo de gas, ubicado en la provincia de Suleimaniya, a unos 260 kilómetros al norte de Bagdad, y no causó víctimas, pero sí provocó un incendio en uno de sus almacenes.

«Una amenaza para la seguridad»

El portavoz del Ministerio de Electricidad iraquí, Ahmed Musa, afirmó que por ese ataque «el sistema de energía eléctrica ha perdido 1.200 megavatios», lo que supone la pérdida de un 80 % de los suministros de electricidad en la región.

Por su parte, el presidente del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani, consideró que la acción «tiene como objetivo la infraestructura económica y los servicios públicos en Irak y el Kurdistán y representa una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad del país».

«Es deber y responsabilidad del Gobierno federal iraquí y de las instituciones de seguridad pertinentes esforzarse seriamente lo antes posible y tomar las medidas necesarias y eficaces para exigir responsabilidades a los autores de este crimen, castigarlos y prevenir que se repita», dijo en un comunicado.

Con el fin de evaluar las repercusiones de esta acción, el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, ordenó la formación de un comité de investigación de alto nivel, encabezado por el ministro de Interior e integrado por el jefe del Servicio Nacional de Inteligencia y el ministro de Interior del Kurdistán.

Así como la creación de otro comité de carácter técnico para identificar a los involucrados y llevarlos ante la ley.

«Investigación exhaustiva»

En otro comunicado, la Presidencia de la República iraquí condenó «este crimen atroz», el cual consideró que constituye «un intento desesperado de socavar la seguridad y estabilidad del país, dañar la economía nacional y provocar el caos», por lo que defendió una «investigación exhaustiva» para esclarecer sus circunstancias.

Se trata del segundo ataque de esa envergadura contra el mismo campo de gas desde finales de abril pasado, cuando la empresa emiratí Dana Gas suspendió de forma temporal sus operaciones en el yacimiento de Kormor después de la muerte de cuatro de sus empleados en un ataque con dron cuya autoría tampoco nadie se ha atribuido.

El yacimiento de Kormor produce alrededor de 452 pies cúbicos de gas al día que sirven para alimentar las centrales eléctricas del Kurdistán iraquí.

Los campos de petróleo y gas del Kurdistán habían sido blanco de varios ataques con drones que medios kurdos habían atribuido a milicias iraquíes respaldadas por Irán. EFE

