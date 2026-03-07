Suspenden por 9 meses a partido de Correa en Ecuador por investigación de lavado de dinero

Quito, 6 mar (EFE).- Un juez del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador ordenó la suspensión provisional por nueve meses de Revolución Ciudadana, el movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero relacionada con un supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023.

En su resolución, el magistrado admitió a trámite la demanda del fiscal general y dispuso la suspensión de la formación política en el marco de la investigación en el Ministerio Público por lavado de dinero en el caso llamado ‘Caja Chica’.

Ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispone de un plazo de tres días para hacer efectiva la medida. EFE

