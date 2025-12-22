Suspenden por seis meses a empresa de autobús accidentado en Colombia que dejó 17 muertos

Bogotá, 22 dic (EFE).- Las autoridades colombianas suspendieron por seis meses a la compañía Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), dueña del autobús involucrado el 14 de diciembre en un accidente que dejó 16 menores de edad y al conductor del vehículo muertos al caer a un abismo en una carretera del departamento de Antioquia (noroeste).

El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, detalló este lunes que el autobús accidentado «no cumplió ni siquiera con el 20 %» de la revisión técnico-mecánica, una inspección obligatoria que deben realizar cada año todos los vehículos en Colombia para verificar que cumplan con condiciones mecánicas, eléctricas y de emisiones contaminantes para poder transitar.

Por esa razón, la Superintendencia no solo suspendió por seis meses a la compañía Precoltur, sino también al Centro de Diagnóstico Automotriz (CDA) Comercializadora Servisuper, que fue la institución que emitió la revisión técnico-mecánica del autobús accidentado.

«La Superintendencia abrió una investigación para una próxima sanción tanto al CDA como a la empresa. Pero, de manera preventiva, se acaba de suspender la habilitación del CDA y la habilitación de la empresa Precoltur por un término de seis meses mientras salen las sanciones», expresó Piñeres en una rueda de prensa.

Ante esta decisión, Precoltur señaló que «no ha sido notificada oficialmente de esta decisión» y recordó que desde el 15 de diciembre ha recibido en sus instalaciones a «las autoridades competentes» y ha entregado «toda la información solicitada».

«Reiteramos nuestro compromiso de colaboración con las autoridades correspondientes. Asimismo, informamos que nuestro equipo jurídico se encuentra trabajando con el fin de que no se vean afectados nuestros afiliados», agregó la empresa en un comunicado.

El autobús había partido de la localidad turística de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre, lugar donde los estudiantes se encontraban de excursión. El accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió en el sector El Chispero, del municipio de Remedios.

La Superintendencia, agregó Piñeres, ya empezó «a recoger todas las pruebas de lo ocurrido con el bus» y encontró «cosas bastante (…) terroríficas». EFE

