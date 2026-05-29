Suspenden por seis meses derechos políticos de alcalde ecuatoriano por violencia de género

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Guayaquil (Ecuador), 29 may (EFE).- Un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador suspendió por seis meses los derechos de participación política de Cristian Zamora, alcalde de la ciudad andina de Cuenca, la tercera más poblada del país, al determinar que incurrió en violencia política de género contra una concejala municipal.

«Esto no es un tema en contra del alcalde, es un tema en contra de la democracia del país», dijo Zamora este viernes después de que se conoció la sentencia en primera instancia emitida en la víspera por el juez Joaquín Viteri.

La autoridad municipal, que ha sido crítica con el Gobierno del presidente Daniel Noboa, dijo que la decisión tiene un trasfondo político y que la apelará.

Si la sentencia es ratificada por el TCE, Zamora no podrá ser candidato a la reelección en los comicios locales previstos para el próximo 29 de noviembre.

«Yo tengo la plena confianza de que los cinco jueces que conocerán la apelación lo harán apegados a derecho y, sobre todo, protegiendo la democracia en el Ecuador», señaló a la salida de un acto institucional.

El caso nació a raíz de una denuncia por violencia política de género interpuesta por la concejala Diana González, quien lo acusó de referirse a ella con «calificativos muy despectivos» por la fiscalización que estaba realizando.

«Este es un acto de reivindicación de derechos para las mujeres que ejercemos política. Los actos violentos no pueden ser justificados de ninguna manera», dijo González este viernes a medios locales, y agregó que, aunque la decisión puede apelarse, espera que finalmente marque un precedente.

Autoridades locales de la Revolución Ciudadana, el principal partido de oposición de Ecuador y liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), rechazaron la decisión del juez electoral.

«La persecución a las autoridades locales que no comulgan con el régimen de turno no cesa, ahora es el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. No aceptamos que organismos electorales actúen como extensiones administrativas del Gobierno central», dijo en X la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón.

«El alcalde mejor calificado del país hoy es impedido de participar en el próximo proceso electoral. Lejos de profundizar la democracia, están privando a los cuencanos el derecho de poder reelegir a su alcalde», agregó el correísta Juan Cristóbal Lloret, prefecto de Azuay, cuya capital es Cuenca. EFE

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