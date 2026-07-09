Suspenden trenes entre Teherán y Mashad, donde se entierra a Jameneí, tras ataques de EEUU

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Teherán, 9 jul (EFE).- Los servicios ferroviarios entre las ciudades de Teherán y Mashad, donde será enterrado este jueves el asesinado líder supremo Alí Jameneí, han sido suspendidos a causa de los ataques de Estados Unidos contra Irán.

«Este jueves por la mañana, tras un ataque criminal perpetrado por el enemigo estadounidense contra un punto de la línea ferroviaria Teherán-Mashad, se han suspendido los servicios temporalmente», informó el director de Relaciones Públicas de Ferrocarriles de la provincia de Jorasán, Javad Moarrafi, a la agencia IRNA.

Los pasajeros que se han quedado varados serán transportados a Mashad en autobús.

Además, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que Estados Unidos atacó de madrugada dos puentes en el este de país «que conducen a la ciudad santa de Mashad, en un intento de eclipsar la ceremonia de despedida del líder mártir», aunque no ofreció más detalles de dónde ocurrieron esos ataques.

En Mashad será enterrado hoy Jameneí, en el que se espera que sea un multitudinario sepelio tras cinco días de actos fúnebres en Teherán y Qom, y en varias ciudades de Irak.

Una procesión funeraria recorrerá la ciudad hasta el mausoleo del imán Reza, el octavo del chiísmo, donde será enterrado el religioso por petición propia.

El entierro se celebrará en medio de nuevas tensiones entre Irán y Estados Unidos tras dos días de intercambio de ataques que han dejado el alto el fuego colgando de un hilo.

Irán afirmó tras los ataques que las acciones estadounidenses «han dejado sin efecto partes clave y fundamentales» del memorando firmado por Teherán y Washington el 17 de junio.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, fue más allá y dio por acabado el alto el fuego. EFE

jlr/mgr