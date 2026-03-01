Suspendido en Italia un médico eventual condenado por siete homicidios en el pasado

Roma, 1 mar (EFE).- Un médico eventual en un hospital de la ciudad italiana de Merate (norte) ha sido suspendido de su puesto tras descubrirse que había sido condenado a más de 17 de años de prisión por el homicidio de siete pacientes entre 2014 y 2018.

Las autoridades sanitarias de la región de Lombardía (norte) han anunciado en un comunicado una investigación sobre este caso.

«Tras la suspensión, se iniciará una verificación inmediata y se tomarán medidas en caso de que emerjan responsabilidades u omisiones informativas por parte de la cooperativa implicada», ha anunciado el consejero de Sanidad, Guido Bertolaso.

El médico, un anestesista de 53 años según los medios, había sido condenado a 17 años y 3 meses de prisión acusado de acabar con la vida de 7 pacientes ente 2014 y 2018 pero, dado que ha recurrido, la sentencia no es firme hasta que no la revalide el Tribunal Supremo.

De este modo, al encontrarse en libertad, había conseguido entrar a trabajar en el hospital de Merate como un médico eventual a través de una empresa tercera o cooperativa para cubrir bajas.

El acusado siempre ha defendido ante el juez que en realidad sedaba a los pacientes como paliativo «para no hacerles sufrir», de acuerdo a las mismas fuentes.

En cualquier caso, Bertolaso ha considerado «obligado» distinguir entre el principio constitucional de presunción de inocencia, pues la condena aún no es firme, y «la ética que debe guiar contextos delicados» como un hospital a la hora de contratar a un médico. EFE

