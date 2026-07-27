Suspendido policía por disparar presuntamente contra protesta de las ‘Cucarachas’ en India

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Nueva Delhi, 27 jul (EFE).- Un policía fue suspendido tras presuntamente aparecer en un vídeo disparando un fusil AK-47 contra manifestantes en el estado de Bihar, en el norte de la India, durante una protesta del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como ‘Cucarachas’, informaron este lunes medios locales.

El superintendente de Policía del distrito de Siwan, Puran Kumar Jha, dijo a la agencia local PTI que el agente fue suspendido luego de que el vídeo, presuntamente grabado el sábado, se hiciera viral y que se han iniciado procedimientos disciplinarios contra él.

EFE no ha podido corroborar la autenticidad del vídeo.

El líder de la oposición en Bihar, Tejashwi Yadav, aseguró a la agencia ANI que tres manifestantes resultaron heridos por los disparos.

El caso aviva las críticas por la actuación policial durante las protestas estudiantiles que desembocaron el sábado en la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, a quien el CJP responsabilizaba políticamente de irregularidades en exámenes oficiales.

La Policía de Nueva Delhi ya había sido criticada la semana pasada por el uso de lathis -los bastones policiales indios-, gases lacrimógenos y escopetas de perdigones contra manifestantes que intentaban marchar hacia el Parlamento.

«En Delhi se disparó con escopetas de perdigones contra los estudiantes, y en Bihar, con AK-47. Ya sea en Uttar Pradesh, Bengala Occidental, Bihar o Delhi, el patrón es el mismo en todas partes. Ya lo he dicho antes: este Gobierno es deshonesto», declaró en X el líder de la oposición, Rahul Gandhi.

Las protestas del movimiento ‘Cucarachas’ han situado bajo presión al Gobierno del primer ministro Narendra Modi por la gestión del sistema de exámenes oficiales, vistos por millones de jóvenes y familias como una de las principales vías de acceso a universidades, empleos públicos y movilidad social. EFE

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