Suspendidos hasta la noche el 15 % de los vuelos en los aeropuertos de París por la nevada

3 minutos

(Actualiza con más datos sobre problemas causados por la nevada)

París, 5 ene (EFE).- La Dirección General de Aviación Civil de Francia (DGAC) ha pedido a las compañías aéreas que reduzcan hasta esta noche en un 15 % su programa de vuelos en los dos aeropuertos de París por la nevada que está afectando a todo el noroeste del país, y que causa también serios problemas de circulación viaria.

En un comunicado, la DGAC ha precisado que las aerolíneas tienen que suspender ese 15 % de los vuelos en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle hasta las 20.00 locales (19.00 GMT) y en el de Orly hasta el fin de la actividad allí, que con carácter general es a las 23.30 (22.30 GMT).

A los pasajeros, les recomienda que se informen con sus compañías para saber si sus trayectos se mantienen.

El ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, anunció que estas medidas son necesarias para descongelar aeronaves y limpiar la nieve de las pistas, aunque están provocando retrasos promedio de 50 minutos en Roissy y 37 minutos en Orly.

Una borrasca ha estado atravesando el norte de Francia de oeste a este y ha provocado nevadas desde primeras horas de la mañana, que han dejado varios centímetros de espesor inicialmente en Bretaña y Normandía y desde la tarde en Ile de France, la región de París.

Poco antes de las 17.00 hora local (16.00 GMT), en Ile de France se acumulaban más de 850 kilómetros de atascos y una hora después alcanzaban el récord de más de mil kilómetros, según el sitio web Sytadin, que alerta de los problemas en las carreteras en tiempo real.

La situación empezó a mejorar pasadas las 18.00 horas (17.00 GMT) tras establecer las autoridades restricciones de circulación a ciertos camiones y bajar el límite de velocidad en la región a 80 kilómetros por hora.

La entidad del transporte metropolitano de París RATP ha decidido suspender la circulación de sus autobuses, mientras siguen funcionamiento tanto el metro como los trenes de cercanías.

De hecho, para evitar la congelación de su red ferroviaria, la RATP va a hacer circular trenes toda la noche en todas las líneas de tranvía, así como en las líneas de metro y RER con un tramo elevado.

«Las heladas se mantendrán severas, lo que dificultará enormemente la circulación hasta el martes por la mañana» debido al hielo en las carreteras, advirtió Météo-France.

El prefecto de la región de Île-de-France, Marc Guillaume, informó por su parte de la apertura de 1.250 plazas adicionales en refugios de emergencia en París como parte del plan contra el frío. «Debemos continuar con este esfuerzo porque va a hacer frío durante tres días», enfatizó.

La portavoz de la policía parisina, Hélène Denéchère, recomendó en la televisión BFMTV «aprovechar al máximo el teletrabajo y desplazarse lo menos posible» el martes, así como «limitar el transporte individual, recurrir más al transporte público y salir sólo si es estrictamente necesario».

Los servicios meteorológicos mantienen en alerta naranja 26 departamentos en el noroeste de Francia por el frío y la nieve, que alcanza un espesor de hasta 20 centímetros en algunas zonas, sobre todo en los departamentos de Charente y de Charente Maritime.

En su página internet, Météo France advierte de que como después de las nevadas las heladas van a ser muy marcadas en la noche del lunes al martes, las condiciones de circulación serán «muy delicadas».

En previsión de esa situación, varios departamentos han decidido suspender el transporte escolar este martes. EFE

ac-cat/fpa