Suspensión de las decisiones de asilo en EEUU durará «mucho tiempo», advierte Trump

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 30 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este domingo que la suspensión de las decisiones sobre solicitudes de asilo, como parte de su orden de «frenar» la inmigración de los países del tercer mundo después del tiroteo del miércoles en Washington, se mantendrán por «mucho tiempo».

El mandatario no quiso dar un límite de tiempo a la suspensión impuesta el viernes pasado por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) a las decisiones de asilo, que afectarían a quienes esperan una decisión de esa agencia.

La suspensión no afecta los casos de asilo que son evaluados por los tribunales de inmigración estadounidenses.

El aplazamiento hace parte de una serie de medidas tomadas por la Administración Trump, tras el tiroteo del miércoles en el que un ciudadano afgano presuntamente disparó contra la Guardia Nacional en Washington D.C., lo que dejó una agente muerta y otro en estado crítico.

Trump ordenó interrumpir de «forma permanente» la migración de extranjeros de 19 países considerados ‘del tercer mundo’.

En ese sentido, el mandatario estadounidense dijo hoy que “posiblemente» haya más países incluidos en la lista.

“Son países con altos índices de criminalidad. Son países que no funcionan bien … que no destacan por su éxito y, francamente, no necesitamos que su gente venga a nuestro país a decirnos qué hacer”, apuntó el presidente, quien agregó: «no queremos a esas personas».

USCIS ya había anunciado el jueves una «revisión rigurosa» de las tarjetas de residente, o ‘green cards’, de los migrantes de 19 países de «preocupación», incluyendo Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.

Y también informó de la suspensión de solicitudes de migración de los afganos el miércoles, minutos después de un mensaje a la nación de Trump, quien culpó a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden (2021-2025), por el ingreso del presunto responsable, Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, y el subsecuente ataque.

Este domingo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en una entrevista con NBC News que el sospechoso se radicalizó «desde que llegó a este país”

Lakanwal formó parte de una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán, y en 2021, cuando las tropas estadounidenses se retiraron del país, fue trasladado a EE.UU. bajo el ala del programa ‘Operation Allies Welcome’. EFE

amv/rrt