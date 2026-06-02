Informe anual 2025 de SWI swissinfo.ch

Informe anual de swissinfo.ch del año 2025 SWI swissinfo.ch

A quienes siguen con interés la actualidad suiza, a la comunidad suiza en el extranjero y a quienes forman parte de la familia de SWI swissinfo.ch:

32 minutos

En 2025, SWI swissinfo.ch reforzó aún más su papel como servicio internacional multilingüe e independiente desde el punto de vista periodístico de la SSR (Sociedad Suiza de Radio y Televisión), en un contexto marcado por la incertidumbre, las tensiones geopolíticas y una creciente necesidad de orientación.

Con cerca de 49 millones de visitas y casi 37 millones de personas que accedieron a nuestros servicios, Swissinfo registró un notable crecimiento de audiencia. Al mismo tiempo, siguió aumentando el número de personas que regresan regularmente a la plataforma.

Estas cifras subrayan la relevancia de una oferta informativa que interpreta, explica y contextualiza las perspectivas suizas para un público internacional, situándolas en marcos más amplios.

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Mostrar más Quiénes somos Hechos y cifras de 2025 La empresa de medios de comunicación en diez idiomas SWI swissinfo.ch de un vistazo. leer más Hechos y cifras de 2025

En el plano editorial, en 2025 el foco estuvo puesto especialmente en aquellos temas con los que Suiza tuvo una mayor proyección internacional: los cambios en el equilibrio geopolítico, la neutralidad y la seguridad, la diplomacia internacional, la economía y la plaza financiera, el clima y los fenómenos naturales, los avances tecnológicos, así como los procesos democráticos y las votaciones.

Al mismo tiempo, Swissinfo siguió siendo para la comunidad suiza en el extranjero una plataforma clave de información, orientación y participación, con contenidos específicos de servicio, análisis y comunidad.

El impacto de esta oferta informativa volvió a ser significativo en 2025: Swissinfo no solo hace visible a Suiza a escala internacional en diez idiomas, sino que también ayuda a comprenderla. A través de un análisis periodístico independiente de los acontecimientos políticos, sociales y económicos en distintos contextos culturales y mediáticos, la plataforma contribuye de forma decisiva a proyectar una imagen de Suiza creíble, matizada y capaz de conectar con audiencias internacionales.

Nuestro equipo de redacción y la dirección editorial han recopilado los temas e informaciones sobre Suiza que despertaron mayor interés y generaron más debate durante el último año en nuestros diez espacios lingüísticos:

Acceso directo a cada versión lingüística: Alemán │Francés │Italiano │Inglés│ Árabe Chino │Japonés │Portugués │Ruso │ Español

Le invitamos a disfrutar de la lectura.

Alemán

Desde los años treinta, nuestra oferta en alemán acerca al público temas relacionados con Suiza y permite a la Quinta Suiza (comunidad suiza en el extranjero) mantenerse conectada y participar desde cualquier parte del mundo.

El alemán forma parte históricamente del núcleo de la oferta suiza para el extranjero. Desde los inicios del servicio de onda corta, esta lengua ha servido para mantener el vínculo de la comunidad suiza residente en el exterior con su país de origen y para proyectar la imagen de Suiza como un Estado democrático, federal e independiente.

Hoy, la oferta en alemán sigue cumpliendo esa función en formato digital. Está dirigida a un público que sigue la actualidad suiza desde la distancia, pero que mantiene un fuerte vínculo político, jurídico o biográfico con el país.

El aumento de los alquileres y los precios inmobiliarios es un tema de actualidad en Suiza. El 28 de septiembre de 2025, el electorado derogó el valor de alquiler propio: el 57,7 % votó a favor de la enmienda constitucional. Con ello se puso fin a una controversia política que se prolongaba desde hacía décadas. Keystone / Gaetan Bally

El foco está puesto tanto en la comunidad suiza residente en el extranjero como en las personas que planean emigrar o que buscan respuestas concretas sobre la vida, los derechos y el sentimiento de pertenencia a Suiza. Para estos públicos, Swissinfo ofrece orientación, contexto y conexión en un entorno en el que la participación política, la información práctica y el mantenimiento del vínculo con Suiza son especialmente importantes.

La gran repercusión de los artículos sobre identidad, ciudadanía y las experiencias de la comunidad suiza en el mundo demuestra hasta qué punto existe esa necesidad de orientación y acompañamiento. Entre ellos figuran el caso de una descendiente de suizos en el extranjero amenazada de expulsión o el siguiente reportaje sobre la sorprendente pérdida de la nacionalidad suiza:

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Mostrar más Diáspora suiza La pérdida de la ciudadanía suiza es una realidad inesperada para mucha gente Este contenido fue publicado en La ciudadanía suiza no está garantizada de por vida. Muchas personas residentes en el extranjero se han visto afectadas por normas, a menudo sin saberlo, y han perdido su nacionalidad helvética . leer más La pérdida de la ciudadanía suiza es una realidad inesperada para mucha gente

En 2025, esa relevancia también se reflejó en los datos de audiencia: la versión en alemán de Swissinfo aumentó sus visitas un 33 %. Este crecimiento está relacionado con la ampliación estratégica de la oferta dirigida a la Quinta Suiza (comunidad suiza en el extranjero).

El foco se sitúa en contenidos que facilitan la participación política, explican cuestiones relacionadas con la vida en el extranjero y presentan la actualidad suiza desde una perspectiva comprensible y útil para la diáspora. Entre ellos figuran informaciones sobre elecciones y votaciones, temas prácticos sobre ciudadanía, documentos de identidad o cuestiones bancarias, así como artículos que explican particularidades de Suiza y ayudan a mantener vivo el vínculo con el país pese a la distancia.

La comunidad utiliza esta oferta a través de distintos canales. Además de la web, los boletines informativos y la renovada aplicación SWIplus, cobran cada vez más importancia los formatos centrados en experiencias de vida y procesos de transición. Entre ellos destaca el podcast bilingüe «Ade merci, Schweiz» / «Adieu, merci la Suisse», lanzado en 2025 y dirigido a personas que se han trasladado recientemente al extranjero o que están preparando su salida del país.

Contenido externo

La oferta en alemán refleja especialmente bien el papel que desempeña Swissinfo para la Quinta Suiza: un servicio editorial independiente que facilita la participación política, ofrece orientación práctica y mantiene el vínculo con Suiza más allá de la distancia geográfica.

Francés

Nuestra cobertura en el ámbito francófono conecta a Suiza con la población de habla francesa internacional y refuerza la participación democrática, la diplomacia y el sentimiento de pertenencia.

El francés es a la vez lengua nacional, lengua cultural internacional y lengua de la diplomacia. Por ello, la oferta en francés tiene históricamente una doble función: informar a la comunidad francófona residente en el extranjero y reforzar la presencia de Suiza en el amplio espacio francófono, que abarca Europa, Canadá, partes de África y diversas organizaciones internacionales.

Ginebra, como centro de la diplomacia multilateral y de la tradición humanitaria suiza, demuestra que el francés tiene una importancia que va más allá del multilingüismo nacional.

Tras la congelación de la ayuda exterior estadounidense por parte del Gobierno de Trump y los recortes presupuestarios en materia de cooperación internacional a nivel mundial, Ginebra se enfrenta a una nueva realidad: la presión va en aumento en muchos ámbitos. Keystone / Salvatore Di Nolfi

La oferta en francés de Swissinfo también se dirige principalmente a un público que sigue la actualidad suiza desde el extranjero, pero que mantiene un fuerte vínculo con el país. Entre ellos se encuentran tanto la Quinta Suiza como las personas que se preparan para emigrar o que buscan orientación sobre derechos, vida cotidiana y participación política a partir de situaciones concretas.

Para este público, Swissinfo ofrece contenidos que ayudan a comprender la actualidad suiza y permiten seguir conectados con el debate político y social pese a la distancia. Uno de los artículos más leídos en francés en 2025 abordaba la amenaza de expulsión de la hijastra de un suizo residente en el extranjero:

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Mostrar más Diáspora suiza Descendiente suiza, amenazada de deportación Este contenido fue publicado en Con 16 años de vida en Suiza, donde hizo su estudios e incluso un doctorado, y pese a ello, bajo amenaza de ser deportada. leer más Descendiente suiza, amenazada de deportación

En 2025, la audiencia de la versión en francés de Swissinfo creció un 9 %. También en este caso se refleja el enfoque estratégico hacia la Quinta Suiza. Destacan especialmente los contenidos que facilitan la participación política, abordan cuestiones de la vida cotidiana en el extranjero y contextualizan la actualidad suiza de forma comprensible y útil para el público francófono fuera de Suiza.

Este contenido se consume a través de distintos canales: la web, los boletines informativos y la renovada aplicación SWIplus, así como formatos centrados específicamente en las experiencias de la comunidad suiza en el extranjero. Entre ellos figura el podcast bilingüe «Ade merci, Schweiz» / «Adieu, merci la Suisse», realizado en 2025.

Contenido externo

El ámbito francófono refleja, al igual que el germanófono, el papel editorial de Swissinfo: una plataforma de referencia para ofrecer orientación, fomentar la participación y mantener el vínculo con Suiza, adaptada a las necesidades de quienes viven fuera del país pero siguen estrechamente ligados a él.

Italiano

La oferta editorial de tvsvizzera.it y Swissinfo en el ámbito de habla italiana refleja a Suiza como un espacio común de trabajo, vida y actividad económica en el contexto cotidiano transfronterizo.

La legitimidad de la oferta en italiano se basa, por un lado, en el mandato de servicio público dirigido a la comunidad italófona residente en el extranjero y, por otro, en la estrecha relación de Suiza con Italia y el espacio mediterráneo. El italiano no solo presenta a Suiza como un país multilingüe, sino también como un país vecino y un espacio compartido de trabajo y vida.

Para Italia, el país vecino también interesa. El cambio climático, por ejemplo, y por qué el aumento de la temperatura es especialmente notable en Suiza, es uno de los temas destacados en nuestra oferta de información. Westend61 / A. Tamboly

En el ámbito italófono, la oferta de Swissinfo se dirige a un público que a menudo percibe Suiza no desde la lejanía, sino desde una proximidad inmediata: desde regiones fronterizas, vínculos laborales y de movilidad, experiencias migratorias o una vida cotidiana en la que la relación entre Italia y Suiza se vive de forma directa.

Por ello, el foco no está tanto en los temas clásicos de la Quinta Suiza, sino en cuestiones derivadas de un espacio común de trabajo, transporte y vida entre ambos países. En 2025, los contenidos que despertaron mayor interés fueron dos artículos que reflejan precisamente esa cercanía: el desplome económico de Nestlé y la ingeniería suiza detrás del teleférico más empinado del mundo.

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Mostrar más Curiosidades suizas «La ingeniería suiza en su máxima expresión»: el teleférico más empinado del mundo Este contenido fue publicado en Un tramo del teleférico Schilthornbahn es el ejemplo más reciente de la impresionante ingeniería de los Alpes suizos. Pero, ¿qué tan extrema es su pendiente? leer más «La ingeniería suiza en su máxima expresión»: el teleférico más empinado del mundo

En consecuencia, la cobertura se centra en temas como el mercado laboral, las relaciones bilaterales, la movilidad transfronteriza, las infraestructuras, la sanidad, el coste de la vida, la migración y la evolución económica y política en Suiza.

Precisamente en 2025 quedó patente hasta qué punto estos asuntos están ligados a la vida cotidiana del público. Entre los temas más debatidos figuraron las consecuencias del acuerdo fiscal entre Suiza e Italia, la evolución del mercado laboral en las regiones fronterizas, el turismo de compras, infraestructuras como AlpTransit o la interdependencia ferroviaria entre ambos países.

Los datos de audiencia también reflejan esta función. En 2025, la versión italiana de Swissinfo aumentó sus visitas un 15 %. En el caso de tvsvizzera.it, gran parte de la audiencia procedía de Milán, Roma y el Tesino; también destacaron otras regiones del norte de Italia y zonas fronterizas como Como, Varese o Bérgamo.

Eso confirma que la oferta tiene especial repercusión allí donde Suiza se percibe como país vecino, mercado laboral, espacio de movilidad y referente político. Esta cercanía a la realidad cotidiana se aprecia especialmente en los debates y reacciones en nuestras redes sociales. Un ejemplo es el siguiente artículo sobre la detección precoz del cáncer en Suiza, que generó una gran repercusión en Facebook:

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Mostrar más Nuevos tratamientos Más gente joven padece cáncer intestinal. ¿Debería Suiza acelerar las pruebas de detección? Este contenido fue publicado en Las tasas de cáncer colorrectal están aumentando entre los menores de 50 años. ¿Cuál sería el momento adecuado para hacerse una colonoscopia? Se lo explicamos. leer más Más gente joven padece cáncer intestinal. ¿Debería Suiza acelerar las pruebas de detección?

La oferta en italiano presenta así a Suiza como un espacio cercano de vida, trabajo y vecindad, y ofrece orientación en una red de relaciones marcada por la proximidad, la interdependencia y la realidad cotidiana de quienes cruzan fronteras a diario.

Inglés

Nuestra cobertura en el ámbito anglófono proyecta la imagen de Suiza como un país democrático, innovador y estrechamente conectado con el mundo.

El inglés es la lengua internacional primordial de Swissinfo. Históricamente, se incorporó cuando Suiza necesitaba reforzar su voz en el extranjero a través de la radio de onda corta. Hoy cumple esa misma función en el espacio digital global.

La razón es clara: el inglés es la principal lengua internacional de comunicación, ciencia, economía y diplomacia. Para explicar Suiza al mundo, el inglés es imprescindible.

Manifestación en favor de la libertad de la ciencia en Sacramento (California) el 7 de marzo de 2025. Desde que el Gobierno de Estados Unidos recorta los fondos para la investigación y amenaza a las universidades, muchas científicas y científicos buscan nuevos destinos. Mientras que Europa les recibe con los brazos abiertos, Suiza no hace ningún esfuerzo por atraerlos. Penny Collins / AFP

El ámbito anglófono constituye para Swissinfo el espacio internacional en el que los temas suizos adquieren visibilidad y relevancia global. La oferta en inglés no se dirige únicamente a la comunidad suiza en el extranjero, sino también a un público internacional interesado en Suiza como actor político, económico, científico y diplomático. No se trata simplemente de traducir contenidos suizos, sino de contextualizarlos dentro de debates globales.

Por ello, la cobertura abarca un amplio abanico de temas: democracia, política exterior, neutralidad, la Ginebra internacional, ciencia, innovación, clima, economía y transformaciones sociales. La fortaleza de la oferta en inglés reside en presentar las perspectivas suizas de manera relevante para una audiencia internacional, no desde una visión interna, sino como aportación a debates de alcance mundial.

En 2025, eso quedó reflejado especialmente en la gran repercusión de los artículos sobre votaciones federales, avances tecnológicos e innovaciones surgidas en Suiza. Entre los contenidos que despertaron mayor interés internacional figuraron un reportaje sobre los paneles solares instalados entre las vías del tren en el cantón de Neuchâtel, un análisis sobre el contundente rechazo a las iniciativas relativas al impuesto de sucesiones y al servicio ciudadano, así como la cobertura del doble «sí» en las votaciones sobre la E-ID (identidad electrónica) y la supresión del valor locativo.

También generó un intenso debate el nuevo modelo suizo de inteligencia artificial Apertus:

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Mostrar más IA suiza Suiza presenta una alternativa transparente a ChatGPT Este contenido fue publicado en Suiza ha entrado en la carrera de la inteligencia artificial (IA) con el lanzamiento de un Gran Modelo Lingüístico local para ofrecer una alternativa a empresas como ChatGPT, Llama y DeepSeek. leer más Suiza presenta una alternativa transparente a ChatGPT

En 2025, el inglés fue la lengua más citada entre los contenidos de Swissinfo. Además, la edición en inglés registró un crecimiento del 15 % en visitas. La comunidad anglófona mostró una actividad especialmente intensa en Instagram y Facebook, donde los contenidos sobre la democracia suiza, la capacidad innovadora del país y temas internacionales desde una perspectiva suiza alcanzaron una gran difusión y generaron numerosas interacciones. Un ejemplo fue el artículo sobre la industria ucraniana de drones, que se convirtió en el contenido en inglés con mayor repercusión en redes sociales.

El alcance de este espacio lingüístico también se refleja en formatos audiovisuales y participativos. El debate que generó más interacción giró en torno a la capacidad de las democracias para resistir ataques. La buena acogida de los formatos en vídeo quedó patente, por ejemplo, con el vídeo de YouTube How Swiss Democracy WorksEnlace externo, que explica el funcionamiento de la democracia directa y acumuló varios miles de visualizaciones.

Es en el ámbito anglófono donde mejor se aprecia cómo Swissinfo proyecta Suiza al mundo: como un país democrático, innovador y estrechamente conectado a nivel internacional, cuyas transformaciones tienen relevancia más allá de sus fronteras.

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Árabe

Nuestra cobertura informativa en el mundo de habla árabe refuerza la comprensión de Suiza como un actor creíble en los ámbitos de la diplomacia, la acción humanitaria y la mediación internacional.

El árabe se incorporó en la década de 1960 a la cartera lingüística de la predecesora de Swissinfo, la Radio Suiza Internacional (SRI). Desde el principio, la motivación respondió a consideraciones de política exterior: Suiza pretendía consolidar su imagen en el mundo árabe como un Estado independiente, neutral, humanitario y digno de confianza en el ámbito diplomático. Ese objetivo sigue siendo fundamental hoy en día. El árabe no es solo una lengua internacional de gran relevancia, sino también una puerta de acceso a un espacio geopolítico sensible, donde la confianza, la capacidad de matizar y la credibilidad resultan especialmente importantes.

En Swissinfo explicamos cómo la ONU combina la diplomacia, el derecho internacional y la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Abdel Kareem Hana / Keystone

La oferta de Swissinfo en árabe se dirige a un público que considera a Suiza como un referente político, institucional y social. Entre esa audiencia se encuentra personal diplomático, círculos universitarios y especializados, personas interesadas en Suiza desde el punto de vista turístico y económico, así como personas interesadas en la geopolítica, los derechos humanos y las cuestiones de guerra y paz en Oriente Próximo. Para ellos, Suiza no es solo un país de estabilidad económica y atractivo paisajístico, sino también un lugar desde el que observar cuestiones relacionadas con la gobernanza, la neutralidad, la mediación internacional, la ciencia y la fiabilidad institucional y social.

Entre los temas relevantes para el espacio de habla árabe figuran la innovación y la ciencia, las particularidades suizas, la contribución de Suiza en el mundo, la participación política y la buena gobernanza, pero también análisis críticos sobre la banca, la evasión fiscal o la credibilidad de la neutralidad suiza en los conflictos internacionales. Precisamente ahí reside la fortaleza de esta oferta informativa: no transmite una imagen idealizada, sino que presenta a Suiza como un espacio político e institucional real, con sus fortalezas, contradicciones y responsabilidades internacionales.

Todo ello quedó especialmente patente en 2025 en las redes sociales y en los formatos de debate. Obtuvieron una gran repercusión los contenidos relacionados con la guerra en Gaza y con las dimensiones humanitarias, diplomáticas y jurídicas internacionales del conflicto. Así, artículos sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza se cuentan entre las publicaciones más leídas. También generó un intenso debate internacional en este espacio lingüístico el artículo sobre la decisión de Estados Unidos e Israel de encargar a una ONG con sede en Ginebra la gestión de la ayuda humanitaria en Gaza.

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Mostrar más Ginebra internacional La guerra sigue siendo la principal causa del hambre en el mundo Este contenido fue publicado en El último informe de la ONU sobre las crisis alimentarias presenta un panorama alarmante: el hambre va en aumento y se está convirtiendo en un problema crónico en muchos países. leer más La guerra sigue siendo la principal causa del hambre en el mundo

El valor distintivo de Swissinfo se aprecia con especial claridad en el ámbito arabófono: hacer comprensible el papel de Suiza como actor diplomático, humanitario e institucional, y hacerlo además en un terreno en el que la credibilidad, la capacidad de matizar y el contexto político son especialmente necesarios.

Chino

La oferta en chino se centra en Suiza como espacio de formación, de vida y de referencia en términos de estabilidad, propiedad y orientación social.

Swissinfo identificó desde una etapa temprana el chino como una lengua clave para el futuro. De hecho, documentos estratégicos previos ya describían a China como una potencia económica y geopolítica emergente. La creación de una oferta en lengua china fue, por tanto, una consecuencia lógica: China se convirtió en un espacio clave para el comercio, la educación, la investigación, el turismo y la proyección internacional de Suiza. La legitimidad de esta apuesta reside en la importancia global de China a largo plazo y en la necesidad de hacer comprensible la realidad suiza dentro de un entorno informativo altamente autónomo.

La oferta en chino de Swissinfo se dirige a un público que percibe Suiza no solo como un país, sino como un espacio concreto de vida, formación y referencia. Entre sus destinatarios se encuentran personas interesadas en Suiza fuera de China, estudiantes, profesionales de los medios de comunicación y círculos políticamente interesados. Para ellos, Suiza representa al mismo tiempo un posible lugar de residencia, un destino educativo, un espacio económico y un modelo comparativo para cuestiones relacionadas con la propiedad, la seguridad social, la migración y el orden político.

Los cónyuges de ciudadanos suizos que residen en el extranjero pueden solicitar la nacionalidad suiza tras varios años de matrimonio. Sin embargo, los trámites burocráticos y el aprendizaje del idioma son complicados, y las tasas pueden suponer una pequeña fortuna. Keystone / Christian Beutler

En consecuencia, existe una fuerte demanda de contenidos relacionados con la inmigración y la naturalización, la propiedad inmobiliaria, los estudios y las perspectivas profesionales, así como con la democracia, el poder político, la neutralidad y la banca. El valor periodístico de esta oferta reside en que no describe las realidades suizas de forma abstracta, sino que las sitúa en un contexto directamente relevante para el público de habla china.

Esa relevancia quedó especialmente patente en 2025 a través de la repercusión de artículos que explicaban Suiza como espacio de vida, formación y Estado de derecho. Entre los contenidos más seguidos destacaron los artículos sobre la naturalización, el mercado inmobiliario o la migración y las perspectivas sociales. También despertó un gran interés entre la comunidad de habla china el artículo sobre los nuevos criterios suizos de evaluación y seguridad en el ámbito universitario para las solicitudes de estudiantes extranjeros.

Las vías de distribución específicas de cada plataforma son fundamentales para el impacto de esta oferta. En los países de habla china, los contenidos han llegado a un público más amplio gracias a WeChat y Red Note. Solo el canal de Swissinfo en WeChat contaba a finales de 2025 con alrededor de 48.000 seguidores. El artículo más leído del año, dedicado al lujoso estilo de vida de la familia gobernante de Camerún en Suiza, fue leído unas 300.000 veces. A ello se suma el interés por formatos que contextualizan desarrollos políticos y cuestiones de poder más allá de Suiza, como la revista de prensa semanal en chino.

En el ámbito chinohablante se aprecia de manera especialmente clara cómo Swissinfo presenta Suiza como un lugar asociado a la educación, la estabilidad, la propiedad, los proyectos de vida y la comparación política, abordando así precisamente aquellas cuestiones que tienen una relevancia concreta para este público.

Japonés

Nuestra cobertura informativa en japonés contribuye a hacer comprensible Suiza como un espacio de referencia y comparación creíble en materia de innovación, democracia y transformación social.

El japonés se incorporó a la oferta de Swissinfo en torno al cambio de milenio. Históricamente, esta decisión puede explicarse por la reorientación estratégica que emprendieron entonces la Radio Suiza Internacional (SRI) y, posteriormente, Swissinfo: la digitalización permitió llegar de forma directa y específica a mercados internacionales clave. En aquel momento, Japón era una de las mayores economías del mundo, además de un centro líder en tecnología, industria y finanzas y un importante socio comercial de Suiza en Asia. La legitimidad de la oferta en japonés se fundamenta, por tanto, en la intersección entre economía, tecnología, investigación, turismo y un público especialmente interesado en la información.

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Mostrar más La voz internacional de Suiza en un mundo cambiante Este contenido fue publicado en “¿Puede sentir la historia en estos documentos?”, inquiere Fanny Gutsche, asistente de investigación en el Seminario de Antropología Cultural en la Universidad de Basilea, mientras pasa las páginas de un memorando interno de la SOC con fecha de 1968. Fue el año de la Primavera de Praga, cuando el ejército soviético aplastó una revuelta checoslovaca.… leer más La voz internacional de Suiza en un mundo cambiante

La oferta en japonés de Swissinfo se dirige a un público que percibe Suiza principalmente como un espacio de referencia y comparación: un país de estabilidad política, capacidad de innovación tecnológica, democracia directa, excelencia científica y fiabilidad internacional. En el centro de la cobertura se sitúan contenidos que aportan perspectivas suizas o internacionales sobre los grandes debates sociales y políticos en Japón, especialmente cuando adoptan un enfoque comparativo o abordan cuestiones desde un ángulo poco habitual en el panorama mediático japonés.

El sistema tecnológico de una start-up suiza para el montaje y desmontaje rápido de paneles solares entre las vías del tren llamó la atención de nuestra audiencia en japonés en particular, y del público internacional en general. Keystone / Jean-Christophe Bott

Precisamente ahí reside el valor periodístico añadido de esta oferta. Temas como la migración, el suicidio asistido, los riesgos naturales y climáticos o las cuestiones relacionadas con las garantías de seguridad militar despiertan interés porque ofrecen al público japonés un contexto internacional. A ello se suma una audiencia especialmente receptiva también a noticias de gran actualidad o con enfoques más incisivos. Los principales canales de acceso a estos contenidos son Google, la aplicación de noticias SmartNews y X.

Entre los artículos más leídos de 2025 en japonés figuró el dedicado a un proyecto piloto de paneles solares instalados en vías ferroviarias suizas, que tuvo repercusión en Japón también porque vinculaba enfoques suizos de innovación con un debate tecnológico que se desarrolla paralelamente en el país. También registraron una elevada audiencia una revista de prensa sobre la visita de Donald Trump a Japón y un caso de violencia que generó un intenso debate social, así como un artículo sobre la política arancelaria de Estados Unidos:

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Mostrar más El impacto de los aranceles de Trump: ¿cómo afectará a Suiza? Este contenido fue publicado en Suiza analiza todas las implicaciones que pueden tener los aranceles estadounidenses anunciados por el presidente Trump. leer más El impacto de los aranceles de Trump: ¿cómo afectará a Suiza?

La oferta en japonés sigue cumpliendo hasta hoy una función claramente reconocible: presentar Suiza no tanto como una realidad exótica y distante, sino como un espacio de referencia y comparación creíble para desarrollos económicos, tecnológicos y sociales que también resultan de relevancia inmediata para el propio Japón.

Portugués

En el espacio lusófono, contextualizamos las cuestiones suizas de manera cercana y comprensible para un amplio público de habla portuguesa.

El portugués figura históricamente entre las primeras lenguas internacionales de la oferta suiza dirigida al extranjero. Su legitimidad se derivó inicialmente de su amplia difusión en Portugal, Brasil y las regiones lusófonas de África. Más adelante, Brasil adquirió una importancia especial como gran espacio económico y social. El portugués no da acceso, por tanto, a un mercado homogéneo, sino a un amplio ámbito lingüístico disperso geográficamente, en el que Suiza se perfila como un lugar de vida, trabajo, actividad económica y referencia.

Una escena habitual en Suiza: cada primer miércoles de febrero, 7200 sirenas suenan por todo el país y asustan a quienes no saben que se trata de una prueba. Keystone / Ennio Leanza

La oferta en portugués de Swissinfo se dirige a un público amplio y generalista, interesado en Suiza por motivos muy diversos. Se dirige a personas que perciben el país como un posible lugar para vivir o trabajar, que se interesan por sus realidades sociales y económicas o que siguen temas suizos por curiosidad, interés comparativo o necesidad concreta de información. La oferta en portugués está especialmente consolidada en Brasil. Desde febrero de 2024, cerca de tres cuartas partes de su alcance procede del extranjero, y más de la mitad de la audiencia se encuentra en Brasil, seguido por Portugal y Suiza.

Su principal fortaleza es la accesibilidad. Más que ofrecer explicaciones sobre Suiza para especialistas, se orienta a un público amplio que demanda tanto información práctica como contenidos capaces de contextualizar y suscitar curiosidad. Existe una especial demanda de temas de servicio, como la búsqueda de empleo, la vivienda o los pasos concretos para establecerse en Suiza. Al mismo tiempo, también despiertan gran interés los artículos sobre ciencia, historia y particularidades o curiosidades suizas. Es el caso, por ejemplo, del artículo sobre los principales cambios legislativos y novedades políticas de 2025.

La comunidad lusófona es especialmente activa en las redes sociales, sobre todo en Facebook e Instagram. Al mismo tiempo, el impacto de esta oferta también se refleja claramente en la web. El artículo que más debate generó durante 2025 en la oferta en portugués y que, además, atrajo más tráfico a lo largo de todo el año fue un análisis sobre el origen histórico del antisemitismo en la Europa cristiana y sus consecuencias sociales a largo plazo:

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Mostrar más Historia La Europa cristiana fomentó el odio a los judíos en la Edad Media Este contenido fue publicado en Cuando se trata de judíos, las fantasías de odio apenas conocen límites. Muchos relatos de atrocidades tienen su origen en la Edad Media europea. leer más La Europa cristiana fomentó el odio a los judíos en la Edad Media

La fuerte repercusión de este artículo demuestra que en el espacio lusófono no solo existe interés por contenidos de servicio, sino también por análisis históricos y sociopolíticos que sitúan los debates actuales sobre religión, identidad, discriminación y democracia en un contexto internacional más amplio.

La oferta de Swissinfo responde a este interés no con clichés, sino con contextualización periodística. Presenta Suiza como una sociedad real, con estructuras, oportunidades y contradicciones comprensibles, y contribuye así a hacer inteligible un país que, en el mundo lusófono, funciona a menudo al mismo tiempo como superficie de proyección y lugar de aspiración.

Para este espacio lingüístico, Swissinfo cumple sobre todo una función: traducir Suiza a un contexto cercano, comprensible y creíble para un público amplio que se aproxima al país desde motivaciones muy distintas.

Ruso

Nuestra cobertura informativa en el espacio en ruso ofrece una orientación fiable sobre neutralidad, seguridad y democracia en un entorno mediático polarizado.

El ruso ocupa un lugar especial en la historia de la oferta suiza dirigida al extranjero. Durante mucho tiempo, Suiza consideró estratégico incorporar esta lengua, ya que no solo permite llegar a Rusia, sino también a todo el espacio postsoviético. Ya tras el final de la Guerra Fría, el ruso era objeto de debate como lengua franca en el espacio postsoviético y como instrumento para fomentar la comprensión mutua, la democratización y el acceso a información independiente. Su incorporación posterior no fue, por tanto, casual, sino la consecuencia de una legitimidad geopolítica consolidada a lo largo del tiempo.

Tanto en Estados Unidos como en Europa se intensifican cada vez más las voces que reclaman que los activos rusos congelados se utilicen para financiar los gastos de la guerra y la reconstrucción de Ucrania. Suiza se encuentra bajo presión en este sentido. Oleksandr Gimanov / AFP

La oferta en ruso de Swissinfo se dirige hoy a un público que, en un entorno informativo fuertemente polarizado, marcado por los conflictos y la desinformación, busca análisis fiables y contextualizados. Entre sus destinatarios figuran la diáspora rusófona, audiencias en Ucrania y en otros Estados postsoviéticos, así como un público interesado en la política y la economía internacionales.

Para estas personas usuarias, Suiza resulta especialmente relevante allí donde entran en juego cuestiones relacionadas con la neutralidad, las sanciones, lo financiero, la seguridad, la diplomacia y la credibilidad institucional. Desde el inicio de la guerra contra Ucrania, ha aumentado la demanda de información objetiva, contextualizada e institucionalmente precisa en un ruso claro y profesional; en los primeros momentos del conflicto, esa demanda llegó a triplicarse temporalmente.

En 2025 generaron especialmente intensos debates y una gran repercusión los análisis sobre el papel de la neutralidad suiza en el contexto de la guerra en Ucrania, la aplicación y el impacto de las sanciones, así como las discusiones sobre política de seguridad y defensa en Suiza. El artículo más leído abordó el estatuto S concedido a las personas refugiadas procedentes de Ucrania.

El consumo de contenidos es, en general, más analítico y orientado al debate que puramente informativo. La caída de visitas a la web en ruso durante 2025 responde también a las restricciones de acceso impuestas en Rusia; aun así, Swissinfo sigue presente a través de otros canales. El mayor alcance en el espacio de habla rusa se consigue a través de Telegram, mientras que el diálogo más activo con la audiencia tiene lugar sobre todo en Facebook e Instagram.

Precisamente en el ámbito rusófono se aprecia la importancia de Swissinfo como referencia fiable: no como una voz de la confrontación o la exageración, sino como una oferta periodística que hace comprensibles las posiciones de Suiza y ofrece orientación en un contexto internacional especialmente tenso.

Español

Nuestra cobertura informativa en el espacio hispanohablante contribuye a hacer comprensible Suiza como un referente en materia de democracia, estabilidad económica y fiabilidad institucional.

El español figura entre las primeras lenguas de la oferta suiza dirigida al extranjero. Ya en la época de la onda corta, el espacio hispanohablante era entendido como un gran ámbito internacional de comunicación. Esa legitimidad sigue vigente hoy en día: el español permite llegar tanto a Europa como a América Latina y a las grandes comunidades hispanas de Estados Unidos. Conecta a Suiza con un público heterogéneo que a menudo percibe la estabilidad política, el orden económico y las instituciones democráticas del país como puntos de referencia y comparación.

El movimiento «Nacionalidad Suiza Para Descendientes» cuenta con miles de seguidores en Sudamérica. zVg

La oferta en español de Swissinfo se dirige principalmente a un público internacional en Europa y el continente americano, especialmente en países como México, Argentina, España y Estados Unidos, interesado en Suiza como modelo de referencia política, económica e institucional. De manera complementaria, también llega a la diáspora suiza en España y América Latina, sobre todo en cuestiones relacionadas con la participación política, la seguridad social, los desarrollos institucionales o la migración:

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Mostrar más Política exterior En Suiza, 4 de cada 10 personas son de origen inmigrante: ¿quiénes son? Este contenido fue publicado en La migración está configurando cada vez más la sociedad suiza. Casi 2,5 millones de personas no tienen la nacionalidad suiza, y aún más tienen raíces extranjeras. leer más En Suiza, 4 de cada 10 personas son de origen inmigrante: ¿quiénes son?

En el centro de la demanda se encuentran aquellos temas que convierten a Suiza en un referente internacional: la estabilidad del sistema financiero, el papel de la banca, la democracia directa y los procesos de decisión política, las relaciones con la Unión Europea, la neutralidad y el papel multilateral de Ginebra.

A ello se suman cuestiones relacionadas con la movilidad y el mercado laboral, así como con el clima, el espacio alpino y los riesgos naturales. Estos temas resultan especialmente relevantes porque, desde la perspectiva hispanohablante, suelen vincularse a cuestiones estructurales de los propios sistemas políticos y económicos, ya sea como modelo, como contrapunto o como superficie de proyección.

El interés por los asuntos económicos es particularmente marcado. En el ámbito hispanohablante, Suiza continúa asociándose con la estabilidad financiera y la seguridad. Sin embargo, esta imagen convive con una mirada crítica, particularmente cuando se la vincula a casos internacionales de malversación o evasión de capitales. Esa ambivalencia entre estabilidad, atractivo y escrutinio crítico marca de manera decisiva la forma en que se entiende Suiza en este espacio lingüístico.

El consumo de contenidos muestra un patrón claramente selectivo: los debates amplios entre personas usuarias son poco frecuentes, pero se concentran específicamente en formatos interactivos como la plataforma de debates de Swissinfo. En las redes sociales, especialmente en Instagram, funcionan sobre todo los contenidos explicativos y de fácil acceso, por ejemplo sobre las bases del sistema político suizo. Así, en 2025, publicaciones sobre votaciones federales y sobre el sistema político generaron varios cientos de comentariosEnlace externo, aunque en su mayoría breves y puntuales.

La oferta en español cumple así una función muy definida: hacer comprensible Suiza para un público amplio, heterogéneo e internacional, especialmente allí donde la estabilidad económica, los sistemas políticos y las transformaciones sociales no solo se observan, sino que se comparan activamente con las realidades propias.

Texto: Selina Haefelin. Editado por von Reto Gysi von Wartburg. Adaptado del alemán por Carla Wolff. Revisado por Patricia Islas.