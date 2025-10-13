Swinney: «Ha llegado el momento de que Escocia se independice»

3 minutos

Glasgow (R. Unido), 13 oct (EFE).- El ministro principal escocés, John Swinney, clausuró este lunes el 91 congreso anual del Partido Nacional Escocés (SNP) con un llamamiento a la independencia, que definió como «el nuevo comienzo” que necesita Escocia ante «el populismo y la desigualdad» del Reino Unido.

«Ha llegado el momento de que Escocia se independice”, proclamó Swinney ante los delegados en Aberdeen (noreste de Escocia): «Este es un momento decisivo; todos nos enfrentamos a una elección: el declive con Westminster o la esperanza y la ambición con el autogobierno”.

El dirigente nacionalista combinó mensajes políticos con reflexiones personales en una intervención destinada a consolidar su liderazgo tras un año de turbulencias internas y pérdida de apoyo frente al Partido Laborista de Keir Starmer en las elecciones generales de 2024.

Desde entonces, ha logrado estabilizar el partido, mientras el apoyo a los laboristas se debilita y la formación populista de derechas Reform UK, liderada por Nigel Farage, amenaza con fragmentar el voto unionista.

«Los laboristas y los conservadores están atrapados en una carrera hacia la derecha que solo ganará Nigel Farage. El miedo a Farage está llevando a Westminster a posiciones cada vez más extremas», advirtió.

«Westminster no funciona para Escocia; el autogobierno sí lo hace», incidió.

El sábado, los delegados del SNP respaldaron su plan para considerar un nuevo mandato independentista si el partido obtiene la mayoría de los escaños en las elecciones autonómicas del 7 de mayo de 2026.

Escocia celebró en 2014 un histórico referéndum en el que el 55 % de los escoceses votó por seguir en el Reino Unido.

El dirigente escocés denunció la «crisis moral y política» del Reino Unido y acusó al primer ministro, Keir Starmer, de «disfrazarse» de Nigel Farage tras abandonar las políticas progresistas prometidas.

En este sentido, anunció que el Gobierno de Escocia facilitará visados a cientos de trabajadores del sector de cuidados a los que Londres ha retirado permisos laborales, «para que puedan trabajar y pagar impuestos en Escocia», y continuó diciendo: «Los refugiados son bienvenidos aquí».

El líder nacionalista defendió además la reciente publicación del documento ‘A Fresh Start with Independence’ (‘Un nuevo comienzo con la independencia’), que ofrece «una hoja de ruta detallada» hacia la independencia y la futura reincorporación a la Unión Europea.

«El Reino Unido se hunde en el pesimismo del Brexit, la desigualdad y el populismo. Escocia necesita un nuevo comienzo (…) Cada día debemos ser más fuertes y más comprometidos, porque juntos ganaremos la independencia de Escocia», concluyó Swinney. EFE

sb/rb/lar