Swinton declara su amor a Berlinale y a reino sin límites del cine en un mundo inhumano

2 minutos

Berlín, 13 feb (EFE).- La actriz británica Tilda Swinton declaró este jueves su amor a la Berlinale y al reino sin límites del cine al recoger su Oso de Oro honorífico durante la gala inaugural del festival, en la que llamó la atención sobre todos los actos inhumanos que se están perpetrando bajo la mirada de todos y arremetió, sin nombrarlo, contra el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Cuarenta años de camaradería y amistad con cineastas de todo el mundo, la comunidad leal de un público cinematográfico mundial y, sobre todo, las posibilidades ilimitadas del propio cine y todo la euforia y la diversión que se puede tener en medio del bullicio. Cuando me honran, honran todo lo anterior», dijo la actriz al recordar su primer festival, la Berlinale, al que asistió en 1886, con su primera película, «Caravaggio», de Derek Jarman.

Deseó «larga vida al cine y a todas sus interminables promesas, una luz en la oscuridad que nunca se apaga».

En clara alusión a Trump, habló del cine como «un reino ilimitado, inclusivo por naturaleza, insensible a las aspiraciones de ocupación, colonización, apropiación, propiedad o desarrollo de parcelas en la Riviera, sin límites y sin políticas de exclusión, persecución o deportación, sin padrón, sin necesidad de visado».

Actualmente, los «asesinatos en masa perpetrados por el Estado y facilitados internacionalmente» aterrorizan a más de una parte del mundo y son condenados precisamente por aquellos organismos creados especialmente para supervisar aquellas cosas que son inaceptables para la comunidad humana, señaló.

«Estos son hechos, hay que enfrentarlos, en aras de la claridad. Así que llamemos a las cosas por su nombre. Lo inhumano está siendo perpetrado bajo nuestra supervisión», agregó.

Afirmó estar aquí para nombrarlo, sin vacilaciones ni dudas, y para expresar su «solidaridad inquebrantable con todos aquellos que reconocen la complacencia inaceptable de nuestros gobiernos codiciosos que se congracian con destructores del planeta y criminales de guerra, vengan de donde vengan».

Swinton mantiene desde hace cuatro décadas un vínculo estrecho con la Berlinale, cuyo jurado presidió en 2009, además de haber aparecido en 26 películas del programa del festival, entre ellas «Caravaggio», Oso de Plata en 1986; «The beach» («La playa», 2000), de Danny Boyle; «Derek», de Isaac Julien y Bernand Rose (2008); «Julia» («Crimen repentino», 2008), de Eric Zonca; «The Garden» (1991), de Jarman; y Last and First Men», de Jóhann Jóhannsson (2020). EFE

egw/ad