Arrestan a Falciani en Madrid 04 de abril de 2018 - 19:57 Hervé Falciani, antiguo empleado del banco privado HSBC en Ginebra involucrado en el escándalo de Swiss Leaks sobre evasión fiscal, fue arrestado el miércoles en Madrid a solicitud de Suiza, según fuentes policiales. “Su arresto ocurrió en Madrid, en la calle, de camino a una conferencia”. Suiza había solicitado su extradición, dijo un alto funcionario policial a la agencia de prensa AFP. El informático Falciani robó datos con más de 100 000 nombres de clientes a su antiguo empleador, el banco privado HSBC en Ginebra, e intentó venderlos a diversos gobiernos extranjeros. Habría entregado archivos a la entonces ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde, denominados luego la ‘lista Lagarde’. La divulgación de esos datos tuvo un impacto sin precedentes. Permitió que un consorcio de varios medios de comunicación revelara que casi 120 000 millones de dólares habían pasado a través del banco HSBC para evitar impuestos o ser lavados a través de compañías de fachada. Hombre buscado Falciani huyó a España y luego a Francia, donde está protegido de la extradición por su ciudadanía francesa. En 2015, fue condenado in absentia por un tribunal suizo a una pena de prisión de cinco años por espionaje económico y violación de las leyes suizas del secreto bancario. Falciani dijo que el veredicto tuvo motivos políticos y ha evitado volver a Suiza.