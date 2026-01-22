Técnico de Cerro Porteño influye en decisión del colombiano Mosquera de fichar por el club

2 minutos

Asunción, 22 ene (EFE).- El atacante colombiano Santiago Mosquera dijo este jueves que el uruguayo Jorge Bava, director técnico de Cerro Porteño, «influyó mucho» en su decisión de fichar por el club azulgrana, actual campeón del fútbol paraguayo.

«El profe (Bava) influyó mucho en mi venida para acá, me conoce, él sabe que ofensivamente tengo mucha versatilidad y puedo ocasionar daño al rival desde diferentes posiciones», indicó Mosquera durante una conferencia de prensa en el Barrio Obrero de Asunción, sede de Cerro Porteño, con motivo de su presentación oficial.

El club de la capital paraguaya había anunciado a finales de diciembre pasado el fichaje de Mosquera, un deseo de Bava para reforzar la línea de ataque con miras a la campaña de 2026, en la que el club asunceno defiende los títulos locales de copa y liga y aspira a trascender en la Copa Libertadores, que jugará desde la fase de grupos.

«Es una oportunidad linda para crecer y avanzar en mi carrera, es un club grande, un club gigante. Tengo muchas expectativas de triunfar aquí», agregó Mosquera.

El colombiano, que lucirá el dorsal 29, jugó desde julio de 2024 con club colombiano Independiente Santa Fe, que también dirigió Jorge Bava de marzo a septiembre pasados antes de llegar a Cerro Porteño.

Bajo la dirección de Bava, Santa Fe se coronó campeón del Torneo Apertura de Colombia en 2025 y alcanzó su décimo título nacional.

Esta será la cuarta experiencia internacional de Mosquera, un extremo de 30 años que puede jugar por ambas bandas, tras su paso por el Dallas de la MLS de Estados Unidos (2018-2020), el Pachuca mexicano (2021) y el OFI Creta griego (2023-2024).

Este jueves Cerro Porteño también presentó a los otros refuerzos para esta campaña: el delantero argentino Pablo Vegetti, el argentino-alemán Mateo Klimowicz y el paraguayo Cristhian Paredes. EFE

rgc/gbf

(foto)