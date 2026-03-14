Técnico Universitario derrota a Libertad con goles de los colombianos Castaño y Anaya

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Quito, 13 mar (EFE).- El Técnico Universitario logró este viernes la primera victoria en la liga nacional ecuatoriana al imponerse por 2-1 al Libertad, con goles de los colombianos Matheo Castaño y Juan Anaya, en el inicio de la cuarta fecha, que también dejó el empate 1-1 Deportivo Cuenca y Leones del Norte.

El cuadro universitario, que este año se reforzó especialmente con futbolistas colombianos, comenzó a recoger resultados positivos bajo la dirección del técnico uruguayo Francisco Usúcar.

Técnico Universitario llegaba al encuentro con dos empates tras haber debutado en el torneo con una derrota por 1-0 frente a Barcelona de Guayaquil.

Por su parte, el Libertad descontó a través de Vilington Branda, que no le alcanzó para defender los dos empates y el reciente triunfo sobre Liga Deportiva Universitaria de Quito.

En el otro encuentro de la jornada, Leones del Norte sacó un empate por 1-1 a domicilio del Deportivo Cuenca, que se vio frenado en la buena racha que traía al mando del técnico argentino Jorge Célico.

Leones del Norte anotó primero a través del ecuatoriano Juan Luis Anangonó al minuto 51, pero el local reaccionó y el argentino Nicolás Leguizamón logró el empate a los 71 minutos.

El Deportivo Cuenca, que sumó 7 puntos, sufrió la expulsión de Jeremy Mejía, al minuto 88, mientras Leones del Norte, debutante en la primera división ecuatoriana, acumuló el tercer empate y con 3 puntos quedó en el décimo lugar de la tabla de posiciones.

La cuarta fecha continuará este sábado con los partidos Independiente del Valle-Aucas, Liga Deportiva Universitaria de Quito-Universidad Católica y Delfín-Manta. EFE

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