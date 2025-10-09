Tímidas celebraciones en Gaza a la espera de que se implemente el alto el fuego

Jerusalén/Gaza, 9 oct (EFE).- Gaza amaneció este jueves con la noticia del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás, despertando pequeñas celebraciones entre su población, que aún espera de la implementación definitiva de la tregua.

Durante la noche algunos gazatíes se echaron a la calle a celebrar la noticia, entre música y aplausos, en localidades como Jan Yunis (sur) o Deir al Balah (centro), según las imágenes difundidas por la cadena catarí Al Jazeera.

EFE recorrió este jueves algunas calles de la ciudad de Gaza (norte) sin encontrar grandes aglomeraciones.

«La gente aquí en Gaza sigue preocupada, muchos no saben del futuro de este acuerdo. Están preocupados por que una vez tenga (Israel) los rehenes, vuelvan (a la ofensiva). Porque sabemos que Israel no respeta ningún acuerdo», dice a EFE en mensajes de audio Mohammed Salha, que trabaja en los hospitales de la organización gazatí Al Awda.

«Podré dormir por las noches sin oir el (dron israelí) cuadracóptero», bromea con EFE el director de enfermería del Hospital Europeo de Jan Yunis, Saleh al Hams.

En un intercambio de mensajes, Al Hams asegura estar «muy feliz» y con la esperanza de que la masacre en la Franja concluya. Sin embargo, preguntado por si considera que la tregua será definitiva, responde rápidamente: «No».

«Para (el primer ministro de Israel) Netanyahu es como un escenario, irá a otro sitio. A Cisjordania, a Líbano, a Irán», lamenta.

Esta mañana se apreciaban pequeñas aglomeraciones de gente en la carretera de Rashid, que atraviesa Gaza de norte a sur junto a la costa y a través de la cual muchos gazatíes tratan de volver a la capital, de la que fueron desplazados en la última ofensiva de Israel contra ella.

Fuentes locales aseguraron a EFE que un dron de reconocimiento atacó a un grupo de gazatíes en el oeste de la ciudad de Gaza que trataban de volver a la capital.

Además, a lo largo de la mañana, la Red de Noticias Quds (vinculada a Hamás) denunció bombardeos de artillería en los barrios de Sabra y Zeitún de la ciudad de Gaza.

Esta mañana, el Gobierno gazatí advirtió a la población para que evite volver regresar a sus hogares hasta que las autoridades den las instrucciones de ello, en base a la retirada de las tropas israelíes. También llamó a evitar reuniones y aglomeraciones.

«Por supuesto que en mi familia vamos a celebrar el final de este dolor y el inicio de días libres de escenas de bombardeos y sangre», dijo por su parte a EFE Zaher Al Waheidi, que dirige la unidad del Ministerio de Sanidad de la Franja a cargo del recuento de fallecidos.

En Deir al Balah, en el centro de Gaza, vídeos capturados por los gazatíes muestran esta mañana las calles despejadas, pero atravesadas por el sonido de los disparos que algunos palestinos lanzan al cielo a modo de celebración.

Esta madrugada, Israel y Hamás llegaron a un acuerdo para iniciar el alto el fuego en Gaza según la propuesta de Estados Unidos.

El Ejército israelí anunció esta mañana haber iniciado los preparativos para ejecutar la primera fase de su retirada (progresiva) del enclave, tras la que las milicias gazatíes pondrán en libertad a los 48 rehenes que siguen en la Franja.

A cambio, Israel liberará a unos 1.950 prisioneros palestinos, según confirmó a EFE un miembro del buró político de Hamás.EFE

