Túnez, Argelia y Egipto piden a Libia dialogar y celebrar comicios para encauzar el país

3 minutos

Túnez, 26 ene (EFE).- Túnez, Argelia y Egipto instaron este lunes a Libia a priorizar el diálogo y el consenso para concretar la celebración de unas elecciones presidenciales y parlamentarias, y a unificar las instituciones, con el fin de resolver la crisis que vive el dividido país desde hace más de una década.

Los tres países, representados en el encuentro -celebrado en Túnez- por sus respectivos ministros de Exteriores, emitieron una declaración conjunta, en la que reivindicaron la «participación de todas las fuerzas vivas de la sociedad libia» en el proceso, bajo liderazgo exclusivo del país magrebí, sin injerencias extranjeras.

La reunión, que fue cuestionada por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Trípoli -que controla el oeste del país- por no contar con su participación, se desarrolló con el acompañamiento de la representante especial de la Misión de la ONU para Libia (UNSMIL), Hanna Tetteh.

Según informó Argelia en un comunicado, los participantes coincidieron en la urgencia de unificar todas las instituciones, tanto políticas, como militares y económicas, «de manera que se satisfagan las aspiraciones del pueblo libio de seguridad, estabilidad y prosperidad».

Los tres países reafirmaron «apoyo al proceso de solución política en curso en Libia, bajo los auspicios de las Naciones Unidas», con el objetivo de restablecer la normalidad, «preservando su soberanía, independencia, recursos y unidad».

Además, mostraron su disposición a «comunicarse y consultar con las partes interesadas para superar sus diferencias en beneficio del pueblo», un compromiso que llega tarde para el GUN, que considera que «cualquier acción sobre el país debe contar con la participación del Estado, directamente a través del Ministerio de Exteriores», que no fue invitado a la reunión.

Libia arrastra una inestabilidad política desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011 y está dividido en dos Ejecutivos desde 2014, con el oeste dirigido por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) con sede de Trípoli, y el este y el sur bajo control de las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar, radicado en Bengasi.

Ante la prolongación de una situación que llevó al país a dos guerras civiles y lo sumió en una grave inestabilidad institucional, las naciones vecinas establecieron el mecanismo tripartito -que celebró el pasado noviembre un encuentro en Argel- para «contribuir a los esfuerzos para impulsar el proceso político auspiciado por la ONU».

El pasado 21 de agosto, la UNSMIL presentó ante el Consejo de Seguridad una hoja de ruta que conduce a elecciones nacionales con la admisión de sus resultados por las dos administraciones en las que está divido actualmente el país.

Además, prevé formar un Gobierno «nuevo y unificado», con mandato delimitado, para supervisar las elecciones, que deberían celebrarse en un plazo máximo de 18 meses, a partir de la presentación de la propuesta el pasado agosto.

En este escenario, la UNSMIL reafirmó su apoyo a la unificación de las instituciones y se comprometió a alertar al Consejo de Seguridad de la ONU, «si fuera necesario», para «intervenir» contra quienes traten de impedir la puesta en marcha del plan que pretende completar el proceso de transición con las elecciones.

Los firmantes de la declaración conjunta emitida en Túnez fueron el ministro de Exteriores argelino, Ahmed Attaf, y sus homólogos tunecino y egipcio, Ali Nafti y Badr Abdelaty, respectivamente. EFE

sb/lfp/ajs