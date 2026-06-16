Túnez, Argelia y Libia buscan reforzar la seguridad en sus fronteras comunes

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Túnez, 16 jun (EFE).- Delegaciones de Túnez, Argelia y Libia abordaron este martes en Trípoli diversos mecanismos para coordinar la seguridad en las fronteras comunes, donde buscan luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo, así como reducir el fenómeno de la migración irregular.

Según un comunicado difundido en Facebook por el Ministerio de Interior libio, los tres países magrebíes enfrentan «retos de seguridad comunes», por lo que consideran «necesario unificar esfuerzos» e incrementar la coordinación entre las autoridades, que ya comenzaron a trabajar conjuntamente en 2024.

La reunión de seguridad tripartita -segunda en los últimos dos años- se centró en una planificación coordinada para el intercambio de información que conduzca a «promover» la estabilidad y la protección de los intereses comunes de los países y de los habitantes de la región norteafricana.

Para alcanzar el objetivo -señaló el comunicado-, acordaron poner el foco en la cooperación operativa y la coordinación sobre el terreno para combatir las «diversas formas» de delincuencia organizada transfronteriza, las bandas terroristas y controlar el flujo migratorio irregular, que procede, fundamentalmente, de países del África subsahariana.

En el primer encuentro, celebrado en abril de 2024, los tres países destacaron «la urgente necesidad de tener una voz unificada, audible y con influencia y eficacia en los diferentes espacios regionales e internacionales» y manifestaron su disponibilidad para promover acciones «al servicio de la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de la región».

Tras la reunión de hace dos años, conformaron equipos de trabajo para proteger las fronteras «contra los riesgos y consecuencias» de la migración irregular y el crimen organizado.

Desde entonces, se desarrollaron diversos operativos de control migratorio comunes y se llevaron a cabo varias acciones antiterroristas en las fronteras, aunque se desconoce el balance real y el grado de cumplimiento de lo pactado.

Libia se convirtió, a partir de 2011, tras el derrocamiento de Muamar Gadafi, en un territorio de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, y en los dos últimos años fue el principal punto de partida de la ruta migratoria del Mediterráneo central hacia las costas europeas, una posición que anteriormente ocupaba Túnez. EFE

sb/ajs