Túnez asegura que el segundo ataque a la flotilla Sumud de Gaza fue «premeditado»
Argel, 10 sep (EFE).- El Ministerio del Interior de Túnez aseguró este miércoles que el segundo ataque que denunció la flotilla Sumud -una iniciativa humanitaria con destino a Gaza- contra una de sus embarcaciones atracada en el puerto tunecino de Sidi Bou Said fue «premeditado».
Las autoridades tunecinas añadieron que está desarrollando «las investigaciones necesarias para esclarecer todos los hechos», después de que descartara que el primer incidente del martes se tratara de un «acto hostil» y atribuyera el incendio a una «colilla».
La flotilla Sumud, que retrasó este miércoles su salida hacia Gaza para llevar ayuda humanitaria, ha denunciado dos ataques con «dron» contra dos de sus barcos en aguas tunecinas, «Familia» y «Alma», en menos de 24 horas. EFE
