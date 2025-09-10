The Swiss voice in the world since 1935

Túnez asegura que el segundo ataque a la flotilla Sumud de Gaza fue «premeditado»

Argel, 10 sep (EFE).- El Ministerio del Interior de Túnez aseguró este miércoles que el segundo ataque que denunció la flotilla Sumud -una iniciativa humanitaria con destino a Gaza- contra una de sus embarcaciones atracada en el puerto tunecino de Sidi Bou Said fue «premeditado».

Las autoridades tunecinas añadieron que está desarrollando «las investigaciones necesarias para esclarecer todos los hechos», después de que descartara que el primer incidente del martes se tratara de un «acto hostil» y atribuyera el incendio a una «colilla».

La flotilla Sumud, que retrasó este miércoles su salida hacia Gaza para llevar ayuda humanitaria, ha denunciado dos ataques con «dron» contra dos de sus barcos en aguas tunecinas, «Familia» con bandera portuguesa y «Alma» con bandera británica, en poco más de 24 horas.

Integrantes del barco «Familia» aseguraron haber visto un dron sobrevolando la cubierta que arrojó un objetivo causante del primer incendio. Los vídeos mostraban también el descenso de una ráfaga que impactó en el barco.

Sin embargo las autoridades tunecinas dijeron poco después que el incendio se produjo por la quema de chalecos salvavidas debido a «un encendedor o una colilla» y descartó un «acto hostil».

Sobre el segundo incidente, Túnez consideró este miércoles que se trata de un acto premeditado y que continúan las investigaciones «sobre quién planeó este ataque, quién conspiró y quién» lo hizo.

Los dos barcos afectados pertenecen a la flotilla que salió desde España a principios de septiembre y que fondeaba en un puerto de Túnez a la espera de retomar este miércoles la travesía a Gaza con más embarcaciones tunecinas.

La organización de la Flotilla consideró en un comunicado que dichos ataques constituyen un «intento orquestado de distraer» y «descarrilar» su misión, y afirmó que la travesía pacífica para romper el asedio de Israel a Gaza «avanza con determinación y resolución».

Los participantes de la Flotilla se reunieron esta tarde en el puerto de Sidi Bou Said para preparar su partida, inicialmente prevista a las 16:00 hora local (15:00 GMT), sin embargo, a última hora anunciaron el aplazamiento del viaje, por «motivos meteorológicos» y «dificultades logísticas», sin precisar aún una nueva fecha de salida. EFE

