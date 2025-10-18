Túnez busca «soluciones urgentes» para complejo químico que daña la salud de la población

Túnez, 18 oct (EFE).- El presidente de Túnez, Kais Said, aseguró que el Ejecutivo trabaja en la búsqueda de «soluciones urgentes e inmediatas» a los problemas ocasionados por los gases tóxicos emitidos por el complejo químico de Gabes (costa este), que han derivado en masivas protestas en la última semana, tras la intoxicación de más de cien personas, informó este sábado el Gobierno en un comunicado.

El mandatario, que no mencionó la posibilidad de cerrar el complejo, explicó que busca una «estrategia integral, no solo para Gabes, sino para todas las regiones», después de que miles de personas se manifestaran para exigir el desmantelamiento de las factorías contaminantes de la localidad, donde se registran múltiples fugas de gases tóxicos «mortales», según diversas organizaciones.

Said elogió la «profunda conciencia sin precedentes» del pueblo de Gabes, y criticó a «quienes buscan explotar las catastróficas condiciones ambientales para sus propios fines, que no se pueden ocultar», y mencionó a «opositores y conspiradores» que, supuestamente, pretenden «lucrarse» de la catástrofe.

El presidente abordó este asunto tras una semana de protestas, en la que miles de tunecinos exigieron el desmantelamiento «inmediato» del complejo, cuyos gases ocasionaron problemas respiratorios a más de 100 personas.

Desde el pasado domingo, miles de ciudadanos protestaron a diario, a convocatoria de ONG, sindicatos, movimientos sociales y distintos gremios, que apoyan las reivindicaciones populares y exigen el cese de la producción en las factorías contaminantes, así como su clausura «urgente».

El Consejo Regional de Médicos de Gabes, que calificó de «inaceptable» la continuidad de las actividades en el complejo, alertó de los «catastróficos y graves efectos para la salud» y los daños «evidentes» que ha causado «a lo largo de sucesivas décadas», acentuados desde el pasado septiembre.

La entidad explicó que los «graves problemas de salud actuales han superado la capacidad de las principales instituciones sanitarias de Gabes», donde existe «máxima frustración» al no ver «indicios de soluciones que respeten el derecho a vivir en un entorno sano y saludable».

Por su parte, la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), el mayor sindicato del país, rechazó «el abandono y la complacencia» del actual Gobierno y los anteriores, y su «tolerancia» frente a las factorías del complejo químico, «pese a los graves daños causados a la región».

«Gabes ha estado sufriendo durante décadas por una matanza lenta y silenciosa de industrias contaminantes que se ha cobrado la salud y la vida de las personas, y el medioambiente ha sido destruido por la tierra, el mar y el aire», subrayó el sindicato, que exigió una «respuesta positiva inmediata» de las autoridades.

Las reclamaciones del consejo de sanitarios y del sindicato se unen a las de más de 25 organizaciones, cuyas firmas fueron recogidas en un escrito del Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales, que señaló que los gases que emiten las factorías son «mortales».

Las demandas de cierre de estas instalaciones -en las que predomina la industria del fosfato- son recurrentes, pero se han intensificado debido al aumento de problemas «respiratorios» detectados en las últimas semanas. EFE

