Túnez dice haber «eliminado» a cuatro presuntos terroristas en el oeste del país

1 minuto

Túnez, 22 ene (EFE).- El Ejército tunecino «eliminó» este jueves a cuatro presuntos terroristas en una intervención en la región occidental del país, fronteriza con Argelia, informó este jueves el Ministerio de Interior.

«Hoy las fuerzas de seguridad eliminaron una célula terrorista de grupos individuales en una zona adyacente en el distrito de Majel Bel Abbes (gobernación de Kasserine), indicó el comunicado oficial.

Túnez ha intervenido esta región desde hace más de una década, sobre todo durante el auge de los movimientos yihadistas en 2013, aunque en los últimos años apenas se han registrado incidentes.

Las autoridades desarticularon en 2020 al menos 33 células de ideología takfirista (considerada extremista dentro del Islam) y detuvieron a un total de 1.020 individuos por su implicación en organizaciones terroristas.

La zona de Kasserine fue desde 2012 escenario de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad tunecinos y grupos armados.

En 2015, año de máxima actividad del Estado Islámico, una cadena de atentados yihadistas terminó con la vida de 72 personas en Túnez, 60 de ellas turistas extranjeros. EFE

lfp/sb/av