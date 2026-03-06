Túnez investiga a la flotilla magrebí de Gaza por blanqueo de dinero y malversación

Argel, 6 mar (EFE).- Las autoridades tunecinas han abierto una investigación a la asociación ‘Flotilla de Resiliencia del Magreb para romper el bloqueo de Gaza’ por blanqueo de dinero y malversación, y ha detenido a uno de sus líderes, Wael Nawar, por la gestión de los fondos donados, informó este viernes la radio Mosaique.

La Policía intervino el pasado miércoles en una conmemoración de la Global Sumud Flotilla, a la que pertenece la asociación, en el puerto de Sidi Bou Said que Nawar describió como «un grave indicador del declive de la postura oficial tunecina», históricamente propalestina.

«Lo ocurrido —evitar la conmemoración— es un escándalo a todos los niveles y un cambio radical en la actitud tunecina», dijo Nawar esa noche, en la se mostró «sorprendido» por la intervención policial.

Nawar aseguró que la policía «golpeó» a los manifestantes y les impidió acceder al puerto, según los vídeos difundidos por la asociación en los que aparece el conocido activista brasileño Thiago Ávila, a quien se ve rodeado de agentes.

La flotilla magrebí denunció el arresto hoy de la mujer de Nawar y más miembros de la iniciativa que prepara una segunda travesía solidaria similar a la Global Sumud Flotilla que intentó romper el pasado verano el bloqueo en Gaza y fue interceptada por las fuerzas israelíes en aguas internacionales.

La asociación enmarcó las acusaciones financieras en una campaña de intimidación y criminalización de la sociedad civil con la «difamación» de los defensores de «causas justas» y de las actividades propalestinas en Túnez. EFE

