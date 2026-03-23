Túnez invita a la UE a revisar su asociación para una relación más equilibrada e inclusiva

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Túnez, 23 mar (EFE).- El Gobierno de Túnez invitó este lunes a la Unión Europea (UE) a revisar conjuntamente las relaciones de asociación entre el país magrebí y el bloque comunitario, con el fin de asegurar un «equilibrio» que las haga «más justas, equitativas e inclusivas», mediante la adopción de un «enfoque renovado».

La solicitud fue hecha por el ministro de Exteriores tunecinos, Mohamed Ali Nafti, durante una conversación telefónica con la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, con la que también abordó asuntos migratorios, informó la cartera de Estado en un comunicado.

Más de 30 años después de la firma del Acuerdo de Asociación entre Túnez y la UE, Nafti planteó a Suica la necesidad de adoptar mecanismos innovadores que tengan en cuenta el interés de las dos partes ante los «desafíos actuales» en los ámbitos de la seguridad, económico, social, cultural, financiero y tecnológico.

El ministro destacó la disposición de Túnez a priorizar el «diálogo constructivo, el respeto mutuo, la solidaridad y la responsabilidad conjunta» en todos los ámbitos, entre los que se encuentra el migratorio.

Reiteró el compromiso del Gobierno tunecino de «continuar abordando el expediente migratorio, mediante un enfoque integral que respete los derechos humanos y la dignidad» y seguir analizando las «causas profundas» de este fenómeno.

En este sentido, recordó que Túnez «no aceptará ser un país de residencia o de tránsito», por lo que pidió más apoyo a programas de repatriación «voluntaria» para migrantes de los países del África subsahariana, «como la mejor manera de garantizar su dignidad y defender sus derechos».

Por su parte, según el comunicado, la comisaria europea manifestó que la UE prioriza las relaciones de cooperación con Túnez, «como uno de sus socios más importantes en la región».

El bloque comunitario y Túnez firmaron el documento asociativo en 1995, que entró en vigor en 1998. Se trata del primer Acuerdo de Asociación Euromediterráneo, que incorpora el objetivo último de formar una zona de libre cambio. EFE

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