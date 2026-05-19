Túnez levanta la suspensión temporal de la Organización Tunecina de Jóvenes Médicos

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Túnez, 19 may (EFE).- Organización Tunecina de Jóvenes Médicos (OTJM) informó este martes de que el Gobierno de Kais Said levantó la suspensión de sus actividades, inicialmente para un período de un mes, apenas cinco días después de anunciar la cancelación temporal, tras mantener «una serie de conversaciones» con las autoridades.

La organización consideró, en un comunicado difundido en su página de Facebook, que la revocación de esta medida, que calificó de «injustificada» y de la que fue notificada el pasado jueves, supone “una victoria” para el derecho de las organizaciones a «operar, expresarse y organizarse».

La decisión de congelar temporalmente las actividades de la OTJM se justificó por presuntas «irregularidades administrativas», una acusación rechazada por su presidente, Wajih Dhokkar, quien aseguró no haber recibido fondos públicos ni donaciones extranjeras.

Ante estas acusaciones, la ONG, que se comprometió a remitir a la Presidencia todos los datos que le fueron solicitados, rechazó de forma «categórica» cualquier intento de «poner en duda» su integridad y la «legitimidad de sus acciones sindicales y nacionales», y aseguró que dichos intentos no «la disuadirán de cumplir su papel histórico».

En este sentido, la ONG expresó su compromiso de continuar «la lucha responsable» en defensa de los hospitales públicos y de «los derechos y la dignidad» de los profesionales de la salud.

La decisión de las autoridades tunecinas de suspender a la OTJM durante 30 días se produjo pocos días después de que Abogados sin Fronteras y Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH) también fueran suspendidas por un período de un mes, todavía en curso.

Desde que el presidente Said se arrogó plenos poderes en 2021, diversas entidades y organismos han denunciado un deterioro del clima de libertades y una intensificación de la represión contra la disidencia y las voces críticas. EFE

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