Túnez prohíbe el uso de una sustancia utilizada en esmaltes de uñas por ser cancerígena

Argel, 11 sep (EFE).- Túnez vetó este jueves la fabricación, la importación y la promoción de todo producto cosmético que contenga el óxido de difenilfosfina (TPO en inglés), -una sustancia muy utilizada en los esmaltes y geles para uñas-, tras su prohibición por la Unión Europea (UE), informó el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Los servicios competentes en el Ministerio de Sanidad en colaboración con otros ministerios y entidades «retirarán de los mercados todos los productos cosméticos que contienen esta sustancia» y «seguirán los procedimientos especiales para aplicar esta medida».

El pasado 1 de septiembre, la UE prohibió el uso en productos cosméticos de una veintena de nuevas sustancias por ser perjudiciales para la salud humana, entre ellas el TPO.

Las autoridades tunecinas, que recordaron que la sustancia del TPO es cancerígena, dijeron que cuentan con la probación de los fabricantes e importadores para «aplicar» su medida, asimismo llamaron a los consumidores a «estar atentos» a las etiquetas, y a no usar productos que contengan el TPO. EFE

