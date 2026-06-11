Túnez propone amnistía para delitos de corrupción si se devuelven los bienes «robados»

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Túnez, 11 jun (EFE).- El presidente de Túnez, Kais Said, nombró una nueva Comisión Nacional de Conciliación Penal (CNCP), destinada a recuperar los bienes públicos que fueron «robados» en casos de corrupción, cuyos autores podrán «beneficiarse del mecanismo» con una amnistía total, informó este jueves la Presidencia.

Según explicó la fuente en Facebook, la medida permitirá a los autores de delitos económicos -malversación de fondos públicos o propiedades del Estado, fraude fiscal, corrupción y lavado de dinero- conmutar las penas de prisión por inversiones en proyectos de desarrollo en regiones desfavorecidas.

Los beneficiarios de esta medida, parte de los cuales se encuentran en el extranjero, deberán reembolsar la suma íntegra del dinero defraudado «lo antes posible», tras haber llegado a un acuerdo con la CNCP, cuyo presidente, Ali Abbas -nombrado este miércoles-, supervisará los expedientes y los proyectos en las comunidades.

Said insistió en que está fórmula «no pretende saldar cuantas con nadie, sino que lo que se busca es una revisión basada en la restitución al pueblo de cada milésima que le ha sido robada».

Explicó que las personas afectadas «tienen ahora una nueva oportunidad de pasar página definitivamente, ya que no hay ningún deseo ni ninguna intención de perseguir a nadie», una vez saldada la deuda «con la sociedad tunecina».

El mandatario advirtió que «no habrá más margen para la negociación» y que «los acuerdos de conciliación penal deben concertarse lo antes posible, lejos de cualquier forma de presión o chantaje».

Se podrán beneficiar de la medida todas aquellas personas implicadas en delitos económicos cometidos a partir del 20 de marzo de 2012, un lapso que contempla siete años antes de que Said asumiera la Presidencia, que ostenta desde 2019.

El presidente recordó que, anteriormente, se elaboraron dos proyectos para regular la conciliación con los implicados «en el saqueo de recursos», pero no se cumplieron los objetivos, debido a «obstáculos procesales».

Para esta «nueva oportunidad», Said -que no precisó a cuánto asciende la cantidad que se pretende recuperar- pidió a la CNCP acelerar la preparación de proyectos y evitar «procedimientos administrativos innecesarios que -dijo- «obstaculizaron el proceso en el pasado». EFE

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