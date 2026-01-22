Túnez se promociona en Fitur como «primer paso» para empezar a conocer el mundo árabe

3 minutos

Madrid, 22 ene (EFE).- Túnez invitó este jueves a ‘influencers’, académicos y periodistas a promocionar el país entre los cientos de opciones que se exhiben en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde se presentó como un país amable, fácil y seguro para quienes quieran iniciarse en los viajes por el mundo árabe.

«Túnez me ha parecido siempre el primer paso para iniciarse en el mundo árabe. Es un país muy fácil», dijo la periodista especializada en viajes Elena del Amo, durante una rueda de prensa en la segunda jornada de la feria que se celebra en Madrid.

Poco después, y vestido con una larga capa, un sombrero y un collar de artesanía bereber, Carlo Cuñado, un viajero influente (‘influencer’), defendió con entusiasmo lo que, para él, es «un viaje redondo» por su cultura, historia, gastronomía y naturaleza.

«Personas LGBT, gente que viaja sola: Túnez es vuestro país», aseguró Cuñado, que presentó el año pasado junto a Eva Rojas el programa de Televisión Española ‘La vuelta al mundo en 80 likes’, para el que visitaron Colombia, Costa Rica, EE.UU. y varios países europeos.

«De los doce países del programa -y lo siento por Colombia- mi sorpresa ha sido Túnez», aseguró Cuñado, que dijo haberse sentido «muy seguro» en un país que describe como «muy desarrollado».

Del Amo coincidió con él en que se trata de «un espacio muy manejable, muy seguro y muy amable», mientras que Rojas, copresentadora en TVE con Cuñado, destacó la «hospitalidad increíble de la gente» en el sur, en el desierto del Sáhara.

Su apasionado discurso llega en un momento en el que Túnez ha logrado recuperar el pulso de su sector turístico, tras más de una década afectado por la inestabilidad regional y, posteriormente, por la pandemia.

La cadena de ataques terroristas en 2015, que terminaron con la vida de 72 personas, 60 de ellas turistas extranjeros, supusieron también un duro golpe para el sector, que una década después se encuentra en plena recuperación.

En 2025, Túnez alcanzó el objetivo de los once millones de turistas que se había planteado la Oficina Nacional de Turismo tras registrar un aumento del 10 % en los cinco primeros meses del año, según cifras oficiales publicadas en diciembre.

Leila Tekaia, directora de la Oficina Nacional de Turismo de Túnez para España y Portugal, cree que esa «transición espectacular» no hará más que reforzarse, pues la capital del país ha sido declarada «capital del turismo árabe» para 2027.

Ese mismo año, además, se cumplirá el 50 aniversario del rodaje en el desierto de ese país de la primera película de ‘Star Wars’ (‘La guerra de las galaxias’, 1977), que George Lucas convirtió en el planeta Tatooine. EFE

llb/psh

(foto)