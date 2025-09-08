Türk: el mundo está fallando a Gaza con su falta de medidas para prevenir el genocidio
Ginebra, 8 sep (EFE).- La comunidad internacional «está fallando al pueblo de Gaza» al no tomar acciones enérgicas encaminadas a evitar el genocidio, aseguró este lunes el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, quien reiteró su denuncia del «asesinato masivo de civiles palestinos por parte de Israel».
«¿Dónde están las medidas decisivas para evitar el genocidio, y por qué los países no están haciendo más para poner fin a crímenes de atrocidad?», denunció Türk en la apertura de la 60ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que durante un mes analizará la situación de las libertades fundamentales en el mundo.
El alto comisionado austriaco pidió a la comunidad internacional que «aplique la máxima presión» para que haya un alto el fuego, entre otras cosas deteniendo el flujo de armamento a Israel y «llevando a cabo acciones que se opongan a los planes israelíes de tomar militarmente Gaza». EFE
abc/jgb