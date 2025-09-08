Türk: el mundo está fallando a Gaza con su falta de medidas para prevenir el genocidio

2 minutos

Ginebra, 8 sep (EFE).- La comunidad internacional «está fallando al pueblo de Gaza» al no tomar acciones enérgicas encaminadas a evitar el genocidio, aseguró este lunes el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, quien reiteró su denuncia del «asesinato masivo de civiles palestinos por parte de Israel».

«¿Dónde están las medidas decisivas para evitar el genocidio, y por qué los países no están haciendo más para poner fin a crímenes de atrocidad?», denunció Türk en la apertura de la 60ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que durante un mes analizará la situación de las libertades fundamentales en el mundo.

El alto comisionado austriaco pidió a la comunidad internacional que «aplique la máxima presión» para que haya un alto el fuego, entre otras cosas deteniendo el flujo de armamento a Israel y «llevando a cabo acciones que se opongan a los planes israelíes de tomar militarmente Gaza».

Türk aseguró que la Franja se ha convertido en «un cementerio», y que los planes israelíes de aumentar la militarización de ese territorio «alimentarán más violencia, represalias y terror».

En este contexto, aseguró, Israel tiene la obligación de obedecer los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ya en 2024 emitió medidas provisionales exigiendo a Israel que diera pasos concretos para evitar actos de genocidio.

En contraste, Israel continúa imponiendo «un sufrimiento indescriptible y una destrucción a gran escala», agravado por obstáculos a la ayuda humanitaria que han provocado la hambruna, asesinatos de periodistas «y la comisión de un crimen de guerra tras otro», lamentó Türk.

Estas violaciones de derechos humanos «están sacudiendo la conciencia del mundo», aseguró el austríaco, quien dijo también estar horrorizado «por el uso de retórica genocida y la vergonzosa deshumanización de los palestinos por parte de altos funcionarios israelíes». EFE

abc/jac